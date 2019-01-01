Fatih Terim'den, Feghouli'ye kadro açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sofiane Feghouli'nin daha fazla sorumluluk almasını isterken neden kadroya dahil edilmediğini açıkladı.

ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ın kafilesinde önemli eksikler bulunuyor. Sofiane Feghouli ile Selçuk İnan, Malatya deplasmanına götürülmedi.

Taraftarları da şaşırtan sürpriz kararın nedeni belli oldu.

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Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Feghouli ile bir toplantı yaparak Malatya deplasmanına neden götürülmediğini açıkladı.

Gelecek hafta oynanacak olan derbisi ve mücadelesini işaret eden Fatih Terim'in, bu kritik maçlardan önce Cezayirli oyuncuyu riske atmak istemeyerek, ""Senin alternatifin yok. Artık 3 günde bir maç oynayacağız ve bu süreçte Belhanda bizimle değil. Yeni Malatya maçımız önemli ama 4 gün içinde önce Fenerbahçe, ardından da PSG ile karşılaşacağız. Sen bana asıl bu iki maçta lazımsın. İyi dinlenmeni istiyorum" dediği öğrenildi.

Son iki sezonda Cezayirli oyuncunun kadroda olmadığı sekiz maçta puan kayıpları yaşayan Galatasaray, bu mücadelelerin ikisini kazanırken, iki kez berabere kaldı ve dört kez mağlup oldu.