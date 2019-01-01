Fatih Terim'den Falcao açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, skordan ötürü duyduğu üzüntüyü paylaştı ve Falcao transferiyle ilgili önemli demeçler verdi.

"Profesyonelliklerine yakışmadı"

Takımının golü bulduğu bölüme kadar oynadığı oyundan memnun kalan Terim, "11 kişiyle tamamen baskılı oynadık. Özellikle ikinci yarının gole kadar olan bölümü muhteşem bir oyundu" ifadelerini kullandı.

İki haftadır oyuncularının gördüğü kırmızı kartlara dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı "Ne Marcao'nun ne Seri'nin kırmızı kartları profesyonelliklerine yakışmadı. İki kartta da hakemler tamamen haklıydı. Biz kendimize bakacağız" cümleleriyle oyuncularını uyardı.

Alınan skorların unutulması gerektiğini ifade eden Fatih Terim, "Seri'nin atıldığı zamana kadar olan bölümü bizim için olumluydu. Bundan sonra şampiyona yakışır bir oyunla skorlar almak istiyoruz" dedi.

"Galatasaray'ın geleceğine dikkat etmemiz lazım"

Falcao transferiyle ilgili gelen soruya "Konu hep Falcao ancak ben başka şeyler söylemek istiyorum. Başkanım, yönetim kurulumuzun elinden gelen her şeyi yaptıklarını görüyorum ama bazen olmuyor. Olmamasının en büyük sebeplerinden biri de UEFA. Bu yaptırımlar altında istediğimiz şeyleri yapmamız kolay olmuyor" ifadeleriyle cevap veren Terim, transferin gecikmesinin arkasında yatan nedenleri paylaştı.

Süper Lig kulüplerinin finansal olarak yaşadığı sıkıntılara değinen deneyimli çalıştırıcı "Ekonomik olarak hiç kimse iyi gitmiyor. Çabaların dikkatli harcanması gereken bir ortam var" dedi ve ekledi:

"Bu işin ekonomik olarak böyle gitmeyeceğini hep söylüyorum. Galatasaray'ın geleceğine ve ekonomisine dikkat etmemiz lazım. Ben böyle söyleyince hoca Falcao'yu istemiyor diyorlar. Falcao'yu hangi hoca istemez?"

Falcao transferi için çaba gösteririken işin ekonomik boyutunun da olduğunu hatırlatan Terim, "Ancak Galatasaray'ın geleceğini de düşünmemiz lazım. Başkan ve yönetimimiz uğraşıyorlar. Bir hafta kaldı, bakacağız. Bana Falcao dediklerinde ben bir tane daha stoper var mı diyorum" dedi.

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"Tüm bunlara rağmen Galatasaray buradan üç puanla çıkmalıydı" ifadeleriyle skordan dolayı yaşadığı üzüntüyü paylaşan Fatih Terim," Burada kaybettiğimiz puanları telafi edebiliriz ancak Avrupa'da makas açıldı. Başımızdaki UEFA kılıcı, bizi rakiplerimizle aynı kulvarda eşit şartlarda oynatmıyor" dedi ve röportajını tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak.