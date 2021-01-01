Fatih Terim'den Cüneyt Çakır'a eleştiri: Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok

Tecrübeli teknik direktör, maçın ardından karşılaşmanın VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı hedef aldı.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne 2-1 kaybetti.

Maçtan sonra teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın hakemlerine sert eleştirilerde bulundu.

Terim neler söyledi?

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, şunları söyledi:

"Galatasaray'ın dışarıdaki maçları seyircisiz oynanmıyor. Bu net. Temsilci ve gözlemci arkadaşlara devre arası maçtan önce 'Burası temizlenmezse oynamak istemiyoruz' diyecektik. Bunun bir karşılığı nedir, karşılığı yok. 3 bin kişiyle oynadılar ceza aldılar mı? Arda cezalı çıktı.

"Galatasaray'ın içerideki maçları, kulüp olarak federasyona en çok saygı duyan kulüp olduğumuz için seyircili değil. Dışarıdaki maçlarımıza ise herkesi bekleriz. Herkes epeydir kapalı kaldı. O seyirciyi tatmin edebiliriz. Kendilerini tatmin etsinler bağırarak, hakaret ederek, küfür ederek...

"Oyuncunun elinden gelen top, daha önce Beşiktaş maçında Vida'da olmuştu. Penaltı dediğimizde öyle güzel anlattı ki neredeyse özür dileyecektik. Kendisi bugün VAR'da olmasına rağmen herhangi bir yorum yapmadı.

En kritik yerde kırmızı kart gördük, bu vuruşa dirsek diyorsanız çok oyuncunun atılması lazım. Oyun oynanmaz. Adam dirseğine doğru kafa atıyor Mohamed'in. Bakınız Mohamed'e son dakikada Fenerbahçe maçında Caner'in attığı dirseğe. Kırmızı var mı? Yok. Açıklama olarak şiddet yeterli değil.

"İstediğiniz gibi yorumlayın karar verin nasıl olsa herhangi bir şey yok. Demek ki, Türkiye'de VAR hakemi yok. İki gün önce skandal karar verip tekrar VAR hakemi oluyor Cüneyt Çakır, müthiş bir VAR hakemi!

"Gol atsaydık da verirler miydi, emin değilim. Kendi kendimize gol atsaydık diyoruz. Ankaragücü'nün mücadelesine bir şey söylemiyorum, ama bundan sonra artık ben de maçlardan sonra her hakem için yorumumu yapacağım. Mümkünse ceza yemeden, makul şekilde. Hazır bekliyorlardır 'Nereden sevk etsem' diye. Şimdi bu örneklere bir maç ceza verildi.

"Mohamed'in cezasını takip edeceğiz. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Baya ismen, soy isim olarak söyleyeceğim. Hiç de sevmediğim iş. Otelde beklerken VAR hakemi değişti Türkiye'de. Daha yeni geçen hafta."

Terim'den uzatma eleştirisi

Tecrübeli teknik direktör ayrıca maçın sonuna en az altı dakika uzatma eklenmesini de eleştirdi:

"Allah rızası için ikinci yarı için santrayla beraber kronometreye basın. Sadece üç dakika bir saniye Mohamed'in kırmızısında geçti. Hayır sen, Alper'i yakın yerden çıkaramıyorsun. 30 saniye rica ediyorsun. O uzak yere gitmeye çalışıyor. 6 dakika verdi. Yatanlar, oraları söylemiyoruz. Değişiklikler var, altı dakika veriyorsun.

"Tam oyun devamlılığımız yakalamışız bağırıyor 'Sakatım' diye. Kimsenin dokunmadığı aşikar. Türkiye'de maalesef her bağıran faul alıyor. Dizine vuruyorsunuz gözünü tutuyor. Hafif dokunuyorsunuz dört takla atıyor.

"Şimdi ben ne istiyorum, penaltı, gol, korner istemedim. Doğru dakikayı tutun. Dördünüz buradasınız, iki-üç VAR'da var. Altı-yedi kişi bir tane doğru kararı verin. Ya dakikayı da mı tutamıyorsunuz? Geçen sene 10 dakika verdi Halil Umut Meler."