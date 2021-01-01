Fatih Terim'den Belhanda açıklaması: Önemli olan Galatasaray'dır, bu konu kapanmıştır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin olarak ilk kez konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor deplasmanı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hafta içinde yönetimin verdiği karar doğrultusunda sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın sarı-kırmızılı takım için bir krize dönüşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Fatih Terim ne dedi?

Belhanda ile dostça bir ayrılık yaşadıklarını belirten Fatih Terim şöyle konuştu:

"İki sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde bu takım beni de gönderdi ama ben Galatasaray'a küsmedim. Dolayısıyla bunun bir kaos ya da kriz yaratmasına izin veremeyiz."

"Belhanda'yı tıpkı Didier Drogba ve Felipe Melo'yu nasıl uğurladıysak öyle uğurladık. Dört sene bize hizmet etmiş bir oyuncumuzdu. Kendi emeğine yakışır bir şekilde yolcu ettik"

"Bu konu hem Belhanda için hem de bizim için kapandı. Galatasaray büyük bir camiadır. Önemli olan Galatasaray'dır. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmeyiz"

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadyumu'nun zemininden şikayet eden Belhanda, yaptığı açıklamada yönetim kurulunu hedef almıştı:

"Biz pas yapmaya çalışan bir takımız ama sahamızın zeminini görüyoruz. Antrenman yaptığımız Florya'daki tesislerin durumu maçları oynadığımız sahanın zeminin daha iyi. Bu durum normal mi? Hayır bu durum normal değil. Yöneticilerimiz Twitter ve Instagram'da gezeceğine sahanın zeminiyle ilgilenmeli."

Belhanda'nın bu açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendiren Galatasaray hafta içinde Faslı oyuncunun sezon sonuna dek sürecek olan kontratını tek taraflı olarak feshetmişti.

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