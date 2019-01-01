Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması: Futbolu Galatasaray'da bırakmalı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bana göre Arda, futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır" dedi.

Fatih Terim, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Türk Telekom Stadı'nda 5-0 kazandıkları maçından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. Toplantı sırasında Terim'in yanında torunu minik Yaman da yer aldı.

Antalyaspor karşısında eski günlerdeki gibi oynadıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Bugün, 2019'da kazandığımız kupalara layık bir oyun sergiledik. Hem hak ettiğimiz hem de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Taraftarımızı da çok uzun süre beklettiğimiz bir gerçek. Onlar da o kadar özlemiş ki oyunun içinde olduklarında ortaya çok güzel bir şey çıktı." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, devre arasında radikal kararlar alarak bir değişim yaşayacaklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Üç kulvarda oynamak hiç kolay olmadı. Biz de bundan sonra haftada 1 maç oynayınca çok daha rahat olacağız. Bazen öyle oldu ki 5 saatlik yolculuklar sonrası bir ter idmanıyla maça çıktık. Çok zorlu rakiplerle uğraştık, kolay değildi. Geçen sene aldığımız radikal kararlar, bu sene de inşallah olacak. Bizim için bize hizmet etmiş, yolu Florya'dan geçmiş herkes çok değerlidir, önemlidir. Oyuncularımızla konuşacağız ve 31 Ocak'a kadar olan bölümü kulübümüzün teknik ve ekonomik menfaatine nasıl çevirebileceğimizi düşüneceğiz. Hepimiz buradayız, bir yere de gitmiyoruz. Olaylar çok değişik seyredebilir. Bundan sonra çok dikkatli hareket etmeliyiz. Özellikle geleceği olan oyunculara yatırım yapan bir olmasına itina edeceğiz. Bunun için uğraşacağız ama tecrübeli oyuncu almayacağız manasına gelmemeli. Bir değişim olacak. Bu devre arası, mayısta veya diğer ocakta olacak ama mutlaka olacak."

Mali konulardan dolayı Avrupa'da mücadele etmenin kolay olmadığını anlatan Terim, "Çünkü bizim, bu şekilde hem cezalı hem de para sıkıntısı içinde, Avrupalı rakiplerimizle şu anda mücadele etmemiz, yarışmamız çok zor. Değişime uğrayarak ve kendi ekonomik durumumuza göre ilerleyerek önemli bir takım kuracağımızı düşünüyorum. Hiçbir Galatasaraylı merak etmesin. Bunu nasıl olursa olsun kuracağız. Yeter ki onlar her zamanki gibi bize güvenmeye devam etsinler. Galatasaray takımını yavaş yavaş değiştireceğiz. Bize hizmet edenlere çok teşekkür edip, onları ömür boyu unutmayacağımızı söyleyerek ayrılacağız. Profesyonel hayatta bunlar çok doğal. Yine o atmosferi yakalarız inşallah ama değişimi gücümüzce yapmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

"Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır"

Fatih Terim, Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu, futbolu sarı-kırmızılı kulüpte bırakmasını istediğini söyledi.

Arda'nın çok önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Terim, şöyle devam etti:

"Futbolcu Arda Turan ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. O ayrı bir şey. Benle Arda'nın özel hayattaki ilişkimiz ayrı. Açıkçası Arda gibi bir Galatasaraylının burada edeceğim kelamlarla alınmasından memnun değilim. Arda önemli bir futbolcu. Galatasaray için de önemli bir figür idi. Nasıl olur nasıl gelişir bilmiyorum. Benim oyum Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasından yana. Arda'nın henüz daha futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var. Son yılları biraz pas geçti. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır. Eğer biri hak edecekse bu Arda'dır."

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"İkinci yarı çok değişik olacak"

Sezonun kalan bölümünde nasıl bir takım oluşturmak istediğini anlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kontrol pas, gelmeden düşünen, tek pas oynayan, bloklar arasına çıkıp top alan ve defansın arkasına koşan bir Galatasaray düşünüyoruz. İkinci yarı bu koşucu arkadaşlar da aramıza katıldığı zaman çok daha değişik bir Galatasaray seyredeceğiz. Futbol zevkli bir oyun. İlk yarının tamamında, ikinci yarının da belli bölümlerinde herkes oynadığından zevk aldı. Seyreden de zevk aldı. Rakip sahaya oyunu yığan, o oyunda da acele etmeden en iyi pozisyonu sabırla arayan, kontrolünü elinde bulunduran bir Galatasaray olacak. Ben ikinci yarının çok değişik olacağını düşünüyorum."