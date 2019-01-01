Fatih Terim: Yakaladığınız pozisyonları atacaksınız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından demeçlerde bulundu.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında konuk ettiği 'e Toni Kroos'un golüyle 1-0 mağlup oldu.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından verdiği röportajda alınan mağlubiyete rağmen takımının sergilediği mücadeleyi takdir etti.

"Yakaladığınız pozisyonları atacaksınız"

Müsabakayı değerlendiren Terim, "Real Madrid gibi takımlara karşı bir plan hazırlarsınız, o plana göre de oynamaya çalışırsınız. Ama burada en önemli nokta şu ki, bu seviyede yakaladığınız pozisyonları atacaksınız" ifadeleriyle kaçan fırsatların önemine değindi.

Deneyimli çalıştırıcı karşılaşma hakkındaki sözlerine şöyle devam etti:

"Hele hele PSG ve Real Madrid gibi takımlara karşı pozisyon yakaladığınızda asla kaçırmayacaksınız. 1-0'ı yakalasak başka türlü bir oyun oynanacaktı. Maalesef bu avantajı yakalayamadık. Geçiş hücumlarını çok iyi gerçekleştiren bir takım Real Madrid. Özellikle ikinci bölgede çok basit top kaybettik. Nitekim golü de öyle yedik. Real Madrid gibi bir takıma girilebilecek bütün pozisyonlara girdik. Maalesef hiçbirini atamadık"

Bu tarz maçlarda gol bulmanın önemli olduğunu yineleyen Terim, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir dakika içinde üç net pozisyona giren başka bir takım var mıdır acaba? Herhalde yoktur. Ama atamayan da yoktur" dedi.

"Benim bir hayalim var"

Alınan skora rağmen savaşmaya devam edeceklerini belirten başarılı çalıştırıcı çu sözlerle röportajını bitirdi:

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"Benim bir hayalim var demiştim. Bunların hiçbirinden vazgeçmiş değilim. Ancak böyle yürekten ve iyi oynanan bir oyun için de çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Mücadeleye devam edeceğiz"

Galatasaray, bir sonraki maçına Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı derbi mücadelede çıkacak.