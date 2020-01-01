Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın son durumları hakkında açıklama

Sarı-kırmızılı kulüp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın durumlarıyla ilgili bir açıklam

Kulübü, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın sağlık durumları hakkında bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada geçtiğimiz gün çeşitli medya organlarında çıkan haberler yalanlanıren, üç ismin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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"Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

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Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana hastanede devam etmektedir."