Fatih Terim: "Vazgeçmeyeceğim, kimseyi yalnız bıraktığım yok"

Fatih Terim, Kasımpaşa maçının bitiş düdüğünü beklemeden soyunma odasına girmesinin sebebini anlattı...

Teknik Direktörü Fatih Terim, karşısında aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Diagne'nin ilk baştaki pozisyonun haricinde net pozisyonumuz çok az. Kazanma adına doğru işler yaptığımız söylenemez. Kasımpaşa iyi mücadele etti, güzel bir gol attı ve kazandı. Tebrik etmek lazım." dedi.

Fatih Terim, maçta uzatma dakikalarının başında soyunma odasına girmesiyle ilgili de konuşurken, "Soyunma odasına gitmeme gelince... Sahada sadece Galatasaray ve bana değil, kendilerine yazık eden bir takım ve futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. O yüzden gittim. Ben Galatasaray'ı bırakmadım, maçı bıraktım. Tepkimin neye olduğu çok açık. Tüm eleştirileri bana yönlendirebilirler, her şeyden beni sorumlu tutabilirler ama ben kendi duruşumdan bir taviz vermeden bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Bu masum bir hareketti. Kimseyi yalnız bıraktığım yok. " ifadelerini kullandı.

Terim, transfer çalışmalarındaki son durumla ilgili de konuşurken, "Her an transfer sorulmasından bıktım. Bugünkü oyunun transferle ilgisi var mı yok mu bilemiyorum ama ben düşüncelerimi sezon başında belli etmiştim zaten. Kimseyi kırmak, üzmek veya yanlış anlaşılmak istemem. Biz şu an itibariyle bu takımla devam ediyoruz, mevcutta ne yapacağız ona bakacağız. Bu yorgunluğun altından kalkamadık. Demek ki Perşembe ve Pazar maç oynamaya devam etsek işimiz zordu. İlerleyen haftalarda sahada mücadele eden bir Galatasaray olacaktır." diye konuştu.