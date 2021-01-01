Fatih Terim transfer listesini açıkladı: İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed

Gençlerbirliği'ni farklı geçen Galatasaray'da, maçın ardından Terim transfer listesinde yer alan oyuncuları açıkladı.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında 'ni 6-0 mağlup eden 'da cezası sona eren ve kulübedeki yerini alan teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kulübün transfer çalışmaları hakkında net bilgiler veren Terim, 'den İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıkladı. Terim ayrıca Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'i de istediğini belirtti.

"Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok," diyen tecrübeli antrenör, "Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Evet, İrfan Can'ı, Visca'yı, Onyekuru'yu, Mohamed'i istiyoruz" diyen Terim, "İrfan Can ve Visca için Göksel Gümüşdağ ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dâhil olmak üzere kafamda bir takım planlar var" şeklinde konuştu.

"Bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz," diyen Terim, "Çok önceden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya başkaları tarafından alınıyor ya da biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk" yorumunu yaptı.