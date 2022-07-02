Türk futbolunun en büyük umutlarından birisi olan golcü, şimdilerde futbol oynayacak takım bulamıyor.

Türk futbol tarihinin en iyi golcülerinden birisi olması beklenen Batuhan Karadeniz, kendisinden beklenen performansa bir türlü ulaşamadı.

Batuhan, henüz 17 yaşındayken Fatih Terim tarafından Türkiye Milli Takımı’na çağrıldı ve milli formayı giydi. Ancak, kariyer yolculuğunda sert bir düşüş yaşadı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Iğdır FK’da futbol hayatını sürdüren Batuhan, 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımla olan ilişkisini kesti ve şu anda herhangi bir kulüpte oynamıyor.

2021-22 sezonu başında Iğdır FK ile 2 yıllık kontrat imzalayan tecrübeli forvet, kulüpten ayrılma kararı adı.

Birçok takımın formasını giyen 31 yaşındaki futbolcunun, eski takımı Sakaryaspor’a dönebileceği ifade ediliyor.

Batuhan, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yeni takımını ilerleyen günlerde açıklayacağını duyurdu.

Kariyeri beklendiği gibi ilerlemedi

Beşiktaş altyapısında yetişen ve henüz 16 yaşında A takıma yükselen Batuhan Karadeniz'in kariyeri istediği gibi gitmedi.

Türk futbolunun büyük umutlar beslediği Karadeniz, birçok takımda oynamasına rağmen hiçbir yerde tutunamadı.

Beşiktaş'tan sonra sırasıyla Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu ve son olarak Iğdır FK forması giyen tecrübeli forvet şu anda kulüpsüz bulunuyor.

Son olarak Iğdır FK formasını giyen Batuhan, 29 lig maçında 16 gole imza attı.

31 yaşındaki golcü, Sakaryaspor yönetimi ile bir araya gelip bir görüşme yapacak.

Batuhan Karadeniz’i kadrosuna katmak isteyen Sakaryaspor, önümüzdeki günlerde tecrübeli golcüye teklifini sunacak.

Sakaryaspor taraftarlarının yakından tanıdığı ve 2017/2018 sezonunda yeşil-siyahlı formayı giyen Batuhan Karadeniz, 22 maça çıkarken 12 gol katkısında bulunmuştu.

Iğdır FK, sürpriz bir şekilde Batuhan Karadeniz için 1461 Trabzon'a 153 bin Euro ödeyerek deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Daha fazlası için:

Chelsea ve Milan gibi dev takımlarda oynayan Hernan Crespo 'dan itiraf: "Geçmişimle gurur duymuyorum"