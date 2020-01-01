Fatih Terim: "Sorunlarımızın planlamasını doğru yapmalıyız"

Fatih Terim, Göztepe karşısında aldıkları galibiyeti yorumlarken, Selçuk İnan'ı da teknik ekibine dahil edeceğini açıkladı.

Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında 'yi 3-1'lik skorla mağlup eden 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun süreli galibiyet hasretinin oyuncularda mental sıkıntı yarattığına değinen deneyimli teknik adam, "Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın baya bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntılara yol açtı. Bazı oyuncularımız ilk yarıda bazı pozisyonlarda ayaklarında topu tutmakta zorlandı. Bunlar önceki maçların travmalarıydı. Oyunu oynayan, gol pozisyonları bulan bir Galatasaray vardı. Son haftaya girilirken bakalım nerede bitireceğiz ligi... En azından kötü gidişata bir dur demek adına bu galibiyet iyi oldu." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün geleceği hakkında da konuşan Terim, "İhtar çeken oyuncular için yönetim açıklama yaptı, sık sık bilgilendirme de yapıyorlar. Bunlar yönetimi ilgilendiren konular. Maddi, manevi ve kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlarını doğru yapmalıyız. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, belki yarayı pansuman etmek gibi olabilir, ama yarayı kurutmak için neler yapmak lazım, bunun kaygısını duymalıyız." diye konuştu.

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"Selçuk İnan benim yanımdaki yerini alacaktır"

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına birlikte katıldığı ve futbolu bırakma kararı alan Selçuk İnan'la ilgili olarak ise, "Selçuk bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Ona Galatsaray kaptanlığını verirken doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Son sözlerini futbol adına söyledi. Galatasaray'a yine büyük katkılar yapacaktır. Galatasaray taraftarının ona sahip çıkması çok önemli. Umarım Türk futbolu futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Geldiğinde biz vardık, giderken de biz varız. Yolu açık olsun." şeklinde konuşt.