Fatih Terim: Sonuna kadar devam edeceğiz, Galatasaray'ın tarzı budur

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Erzurumspor maçını kazabileceklerini ancak bunu başarmadıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, bazı futbolcularının performansını da üstü kapalı eleştirdi.

"Oyun hiç hoşuma gitmedi"

Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için kayıp bir puan ama pes edecek değiliz, sonuna kadar devam edeceğiz. Galatasaray'ın tarzı da budur. Daha 30 puan var ortada."

"Rakiplerimiz kazandı veya arkadakiler kaybetti, bizim tam kazanma zamanımızdı ama 2 puan kaybettik, 3 puan da kaybedebilirdik."

"Erzurumspor'u ve Mehmet Hoca'yı tebrik ederim, bizden iyi oynadılar."

"Hiç kaleye gelmemişken, ortada pozisyon yokken gol yedik. Kaybedebilirdik de. Bize bu mücadele ve oyun yakışmadı."

"Çalışmaya devam, güçlü olmaya devam. Yapacak bir şey yok."

"Bazı kilit isimler bizim oyun anlayışımız içinde önemli yer tutuyor ama ne olursa olsun burası Galatasaray. Arkadaşlarımızın gerekeni yapması gerekirdi. Bu oyun açıkçası hoşuma gitmedi. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık."

"Kalan 10 haftaya ve kupaya odaklanmaya devam edeceğiz, yapacak bir şey yok."