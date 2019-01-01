Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kariyerlerinde başarılar diliyorum

Fatih Terim, basında yer alan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz'le yollarının ayrılacağı yönündeki haberleri doğruladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendi Instagram hesabından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, IGTV' den yayımlanan videoda, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun," ifadelerini kullandı.

Bugün Fatih Terim ile Serdar Aziz arasında yapılan görüşmede Terim, futbolcuya kulüp bulması yönünde çağrıda bulunmuş ve Serdar bu kararın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.