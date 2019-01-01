Fatih Terim, Sardar Azmoun'u istemiş ama FFP'ye takılmış

Fenerbahçe karşısında attığı 2 gol ile Zenit'e turu getiren İranlı Sardar Azmoun'un Galatasaray'a transferi, ekonomik şartlar yüzünden gerçekleşmedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Serdar Azmoun hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon öncesinde Azmoun'un transferi için onay verdi ancak transfer finansal sebeplerden gerçekleşmedi.

Habere göre, Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödeyemeyen sarı kırmızıılılar, Rubin Kazan'a kiralama teklifinde bulunsa da ancak olumlu cevap alamadı. Kazan ekibi de, İranlı oyuncusunu sezon ortasında 12 milyon euro karşılığında Zenit'e gönderdi.

İranlı golcü, Rubin Kazan formasıyla çıktığı 77 maçta 17 gol ve 14 asist kaydettikten sonra, St. Petersburg ekibine transfer olmuştu.