Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz

PSG maçı öncesi konuşan Fatih Terim, Galatasaray'ın rakiplerine saygı duyduklarını ve saygı görmek istediklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Paris Saint Germain'i konuk edecek olan 'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi basın toplantısında konuştu. Deneyimli teknik adamın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biriyle oynayacağız. Yüksek ekonomili bir takım, son 2 yılın şampiyonu. Artı çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok değerli oyuncuları var."

"PSG'yi saygıyla izliyoruz. Rakibe saygımız var ama biz de saygı görmeyi istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla daha önce de oynadık."

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"'Neymar yok Cavani de sakatlanmış büyük avantaj' gibi düşüncelere Galatasaraylılar inanmamalı. 'Bunlar da yok, nasıl yenemedik ki' demenin ön hazırlık sözleri bunlar."

"Fransa Ligi kökenli futbolcularımızdan PSG maçında rahat olmalarını bekliyorum. PSG'yi herkes tanıyor ama onlar Fransız futbolunu, orada oynayan oyuncuları herkesten fazla tanıyorlar, öyle bir bağ oluşturabiliriz."

"Şampiyonlar Ligi atmosferinde olunca PSG ile, ile oynayabiliyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun Galatasaray, burada olmanın gururunu yaşayacaktır."