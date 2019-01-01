Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi müziğini özledim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile deplasmanda oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda , 18 Eylül Çarşamba TSİ 19:55'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim, bu mücadele öncesi takımın Hollandalı oyuncuları Ryan Babel ve Ryan Donk ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İlk 11'in vazgeçilmez isimlerinden Younes Belhanda'nın sakatlığına ilişkin yöneltilen soruda Fatih Terim, "Belhanda bizim için çok önemli. Anahtar diyebileceğimi oyunculardan biri. Takımımızda aynı tipten çok fazla yok açıkçası. Geçen seneden beri ona çok farklı görevler veriyorum ve çok iyi yapıyor. Hiç beklemediğimiz bir kayıp. Belki sakatlık süresi yazılanlar kadar olmayacak ama yarınki maçta oynamayacak. Acil şifalar diliyorum. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık oluştu" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alan takımının durumunu değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "İlk 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun değilim. 5 puan kaybetmişiz, önce öyle bakmak lazım. Nasıl kaybettiğimiz, her hafta kırmızı gördüğümüz onlar bunlar önemli değil, kaybetmişiz. Demek ki çok da iyi oynamamışız. Ben öyle zaman ve isteyen bir antrenör değilim. Bu önemli bir sıkıntı, aşacağız" şeklinde konuştu.

Milli maç aralarının birtakım sorunlar yarattığına değinen Fatih Terim, şunu söyledi: "Milli takımlara oyuncu vermek, tüm ülkelere yollamak bizim için gurur meselesi. Çok oyuncu vermek maçında olduğu gibi sıkıntı oluşturuyor. Herkes milli arayı beklerken biz beklemiyoruz. Milli arada yaraları saralım derken sorun yaşıyoruz. Muslera 16 saat yolculuktan sonra, maçtan 26 saat önce geldi. Afrika, Güney Amerika, gibi uzak yerlere gidip gelme bizim sıkıntımız."

Kasımpaşa maçında Galatasaray forması ile ilk resmi maçına çıkan Radamel Falcao ile ilgili yorumda bulunan Fatih Terim, "Falcao'nun transfer döneminde 2-3 haftalık eksiği oldu. Ne kadar oyuncu kendim çalışıyorum dese de takımla çalışmak gibi olmaz. 11'deki idmana 9'da geliyor. Çok iyi çalışıyor. Son maçtaki açlığı bizi çok sevindirdi. Çok da eksiği var gibi de gözükmedi" dedi.

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin kendilerine karşı oynayıp oynayamayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Takımlar arasında oyuncu değişimlerine her zaman sıcak baktım ben. Kiralık gönderdiğim oyunculara da hiç şart koymadım. Hepsi de bize karşı oynadı. Diagne de bunlardan bir tanesi. Galatasaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ederim."

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"Şampiyonlar Ligi müziğini özledim"

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ne duyduğu özlemi şöyle ifade etti: "Şampiyonlar Ligi müziğini özledim. O baştaki müziği çok seviyorum. Bayılıyorum, bana nerede olduğumu hatırlatıyor."

Rakip Club Brugge'ün kadrosunu değerlendiren Terim, "Club Brugge bu sene Mignolet ile başladı transfere. Gençlerle tecrübeli oyuncuları iyi harman etmiş bir takım. Çok tehlikeli genç oyuncuları var. Genk ve Cercle Brugge maçlarını izledim. Umut ediyorum ki iyi başlarız. Sonra Ali Sami Yen'de iki tane oynayacağız. Bakalım neler olacak. İlginç şeyler olabilir, futbol böyle bir oyun" sözlerine yer verdi.

Son olarak gruptaki diğer iki takımla ilgili konuşan Fatih Terim, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Tek tesellimiz, ve PSG'nin eski gücünde olmaması. İyi akşamlar."