Fatih Terim, PSV - Galatasaray maçında Roger Schmidt'i şaşırttı

Alman hoca, 5-1'lik galibiyete rağmen rehavete kapılmıyor. Aynı zamanda Galatasaray'ın üçlü savunma ile sahaya çıkmasına da şaşırdığını söylüyor.

PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, 5-1 kazanılan Galatasaray maçı sonrasında iyi bir akşam geçirdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz sezona göre takımda gelişim olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör, Mario Götze ve Eren Zahavi için ise ayrı bir parantez açmayı ihmal etmedi.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Alman hoca, gazetecilere şunları söyledi:

"Bizim için iyi bir akşamdı. 1.5 yıl sonra taraftarımızın karşısında bir maç oynadık. Taraftarımızı mutlu etmek için İyi bir oyun göstermek istedik.

"İlk yarıda da iyiydik ama devre arasında bazı detaylar hakkında konuştuk ve ikinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk. Bizim adımıza iyi bir sonuç. İkinci maça hazır olmalıyız.

"Rövanşta taraftar desteği Galatasaray'ın arkasında olacak. Galatasaray'ı hiçbir zaman hafife alamazsınız. Rövanşta da oyuncularımdan aynı oyunu bekliyorum.

"Geçtiğimiz seneye göre kendimizi daha çok geliştirdik. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

"Mario Götze ve Eren Zahavi kendilerini hazır hissediyorlardı ve bunu da bu akşam gösterdiler."

"Bu formasyonu beklemiyorduk"

Galatasaray'ın üçlü savunma kurgusu ile maça başlaması karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini vurgulayan Schmidt, şu yorumu yaptı:

"Bu formasyonu açıkçası beklemiyorduk. 4-3-3 sistemiyle oynamalarını bekliyorduk. Sağ bekte bir problemleri vardı. Önceden de analiz etmiştik. Kanatları daha çok kullandık."

Alman teknik direktör, gazetecilerin "En güzel gol hangisiydi?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"Söylemek zor. İkinci ve üçüncü goller iyiydi. Topu kaptıktan sonra iyi organize olduk ve iyi şanslar yarattık."

Eindhoven'da neler yaşandı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu.

Hollanda ekibinin gollerini Eren Zahavi (3) ve Mario Götze (2) kaydetti.

Bu sonuçla tur şansını mucizelere bırakan sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz Çarşamba akşamı İstanbul'da rövanş mücadelesine çıkacak.

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