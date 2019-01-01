Fatih Terim: "Penaltı kararı oyunumuza etki etti..."

Fatih Terim, Benfica karşısında alınan yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda sahasında ağırladığı Benfica'ya 2-1'lik skorla boyun eğen Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam, "Penaltı kararı elbette oyunumuza etki etti. O zamana kadar iyi bir oyunumuz vardı. Sert bir toptu. Biz de izledik. Ama hakemin kararını değiştirecek bir şey yapmamız mümkün değil. Sonrasında oyunumuzu toparladık ve golü bulduk. Ancak sonrasında travma yaratacak başka bir gol daha yedik. Ummadığımız anlarda, doğru oynadığımız, iyi oynadığımız anlarda yediğimiz gol bizi geriye götürdü." dedi.

Terim, rövanş maçıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Benfica'nın iyi bir takım olduğunu daha önce de söylemiştim. Şu an Kasımpaşa maçını düşüneceğiz. Sonrasındaki Benfica maçında da elimizden geleni yapacağız. Kolay mı? Hayır. Ama bir şeyler deneyeceğiz."