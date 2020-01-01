Fatih Terim: "Paniklerin olması çok doğal..."

Deneyimli teknik adam, Sivasspor deplasmanında aldıkları galibiyetten ötürü memnun olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup 'u 2-1'lik skorla mağlup eden 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam rakiplerin puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldıklarına değinirken, "Milli arada bazı şeyleri daha rahat yapabilmek için bu üç puana ihtiyacımız vardı. Oyunun 60-65 dakikasını çok iyi oynadık diyebilirim. 2-0'dan sonra çok daha farklı da olabilirdi. Ama 2-1'den sonra olay başka bir yere de dönebilirdi." dedi.

Saha parselizasyonu ve organizasyonu açısından ilk bir saatte iyi işler yaptıklarını belirten Terim, şöyle devam etti: "Pandemiden sonra son saniyelerde birçok goller yedik. Sakatlıklar oldu. 2-1'den sonra bu yüzden paniklerin olması çok doğal. Ama sonuç olarak kazanmak güzel."

Daha fazla takım

Fatih Terim, Galatasaray forması altında yaklaşık 9.5 yıl sonra golle buluşan Arda Turan'la ilgili ise şöyle konuştu: "Arda'ya teşekkür ederim. Hem iyi bir liderlik yaptı hem de çok iyi oynadı. Neredeyse hatasızdı. Takım içinde de seviliyor. Kendisini tebrik ediyorum. Baya bir sıkıntı çekti. Ama rabbim sabredene gereğini veriyor."