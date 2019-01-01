Fatih Terim öğrencilerini uyardı! "Hata lüksümüz yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Paris Saint-Germain karşılaşması öncesi oyuncularını uyardı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbisiyle üç maçlık cezasını tamamlayan Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ne odaklandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasına inerek oyuncularına uyarıda bulundu.

Derbi mücadelesinde yapılan hatalara değinen Terim, "Bu atmosferde kazanmamız gerekirdi. Ancak böyle maçlar oynayacağız. Lig uzun bir maraton. Bu kayıpların telafisi için zamanımız var. Şimdi bu maç burada kalsın. Sadece Paris Saint Germain ile oynayacağımız maça odaklanın. Önümüzde fazla zaman yok ve asıl Şampiyonlar Ligi’nde yaşayabileceğimiz kötü bir sonuç bizi olumsuz etkiler. Kaliteli bir takımız ve kalitemizi böylesine önemli bir maçta göstermeliyiz. Böyle bir karşılaşmada, böyle bir arenada kimsenin hata yapma lüksü yok. Bu nedenle kusursuz bir oyun sergilememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 1 Ekim Salı günü ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.