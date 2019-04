Fatih Terim: Luyindama'nın pozisyonu kırmızı kartlık gibi görünmüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçında Luyindama'nın gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu.

Luyindama'nın kartı için 'Pek kırmızı kart gibi görünmüyor' diyen Fatih Terim, Yeni Malatyasporlu Ömer'in sarı kart gördükten sonra hakemi alkışladığını ancak hakemlerin bu hareketi görmezden geldiğini söyledi. Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce de söyledim. Çok iyi defans yapan bir takıma karşı oynadık. İlk 45 dakika çok iyi oynadık. Penaltı mı değil mi tam bilmiyorum pozisyonu. İlk yarı her şeyi yaptık ama sonuçlandırmayı başaramadık. İkinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra bile 3-4 pozisyonumuz var. Mental ve fiziki yorgunluk başladı. nerede olursa olsun bu kupayı alacak ve herkesi yenecek güçtedir"

"Ömer sarı kart gördükten sonra hakemi alkışladı ama görmüyorlar"

"Arkadaşlarımın söylediğine göre pozisyon pek kırmızı kart gibi görünmüyor. Hakem öyle görmüş. Bu, birçok yere tesir ediyor. Hatırlarsanız ligdeki ilk maçında yine bir futbolcumuz cezalı duruma düşmüştü. Mariano, o maçta dokunmadan sarı kart gördü ve maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamadı. İyi hatırlamak lazım o pozisyonu. Bu hareketi yapıyorsanız (Luyindama'nın pozisyonu) ayağınızı bir yere indirecekseniz. Hakem, hareketi kasıtlı nitelendirip kırmızı kart gösterdi. 31. dakikada Ömer'in sarı karttan sonra alkışı var, görmedim diyor hakemler. Görmek için oradalar. Riva'da görmek için varlar. Var oğlu var. Dakika 31. Ama kimse kimseyi ikaz etmiyor nedense. Yapacak bir şey yok. Öyle bir soru sordun ki, sen de bana ceza yedirme şimdi"

"Geçmişte de bugün de sakatlık sıkıntısı var"

"Emre çok ağır bir ayak kırığı geçirdi. 4 ay sahalardan uzak kaldı. Onu kazanmak için uğraşıyoruz ama hem fiziksel hem maç adaptasyonu olarak oynayarak zamana ihtiyacı var biraz daha. Mazereti geçerli. Mariano'nun oyunundan memnunum bu maçta. Fernando maalesef sakatlıklarla boğuştu, biz de boğuştuk hep beraber. 2-3 maç, sonrasında bir arıza, sıkıntı, maalesef hep bölündü. Biz de ona göre kullanmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Donk'la oynuyoruz orada. Ben de istikrar adına da oynadığımız futbolun ezber haline gelmesi adına da 11'lerin değişmemesini isterim. Kullandığımız oyuncular fazlaydı, geçmişte de bugün de sakatlık sıkıntısı var. Yapacak bir şey yok"

"İbrasızlık mutlaka oyunculara da bize de rahatsızlık verecektir"

"Genel kurul (İdari ibrasızlık) mutlaka oyunculara da bize de rahatsızlık verecektir. İlk başlarda oyuncular endişelendi ama sonradan yönetimimiz gereğini yaptı. İbrasızlıkla, Galatasaray'ın iç meselesiyle ilgili konuda teknik adam olarak ben bir şey söyleyemem. Bunlar medya aracılığıyla söylenecek şeyler değil. Şu anki konuya bir teknik adam olarak çok girmek istemiyorum açıkçası"

"Biz kırmızı kart görmeye, olmayan sarıyı görmeye alışkınız"

"Altı tane sarı kart var, 'Hangisi sarı kart' diyen olmadı, bir maçta altı sarı kart görülür mü diye ceza heyetine verdiler. Az önce canlı yayında da espri yaptım spiker arkadaşa ama çok da konuşmak istemiyorum. Biz kırmızı kart görmeye alışkınız. Olmayan sarıyı görmeye alışkınız. Herkes atıp tutuyor. Konuştuğumuz zaman ağır ceza yiyoruz. Yarı final veyahut final maçlarında 'pardon' olmaz. 'Görmedim' hiç olmaz.E şampiyonluğum mu gitsin benim? O maçta öyle, bu maçta böyle oldu. Luyindama, Fenerbahçe maçını da oynamayacak. Oynamamayı hak ettiyse oynamayacak. İnanıyorum ben bu akşamdan sonra hak etmiştir de zaten. O yüzden bir arada olmalıyız, bizden başka dostumuz yoktur diyorum Galatasaraylılara"

"City ile eşleşseydik ben turu geçmemi isteyecek miydiniz?"

Avrupa ile aramızdaki makas her geçen gün açılıyor. Bu iş böyle gitmez diyorum herkese. Kendi kulübüm değil, herkes için sorulduğunda diyorum bunları. Kimse 'Bu adam 50 senesini vermiş, bir soralım niye gitmez' demiyor. Bunları oturup konuşmak lazım. Avrupa'da devam etseydik, City ile eşleşseydik benden turu geçmemi isteyecek miydiniz? İsteyecektiniz. Ne demek istediğim anlaşılıyor mu?. Para her şey değil eyvallah ama ekonomik güç her şey. Transferde yaşadığımız inişler çıkışlar. Aklınızda olmayıp almak zorunda olduğunuz oyuncular... Paramız varken zamanımız yok. Zamanımız varken paramız yok.