Fatih Terim: Kazanmamız gerekirdi ama bu kadar eksikle kolay değil

Fatih Terim, Galatasaray'ın Başakşehir ile berabere kaldığı maçın ardından oynadıkları futbolu övdü.

Süper Lig’in 29. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, futbolcularını kutladı.

Salgın sürecinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Terim, “Biz pandemide, olan oyuncularımızı kaybettik. Diğer takımlar sakatlarını iyileştirdi. Kart cezalıları oldu. Olmayan kararlar oldu. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle oynamaya devam edeceğiz. Rakibimiz kim olursa olsun. Üzgünüm. Sonuna kadar bırakmadan devam edeceğiz” dedi.

Sakatlar hakkında bilgi veren ve Emin Bayram’ın ilk kez forma giymesini de değerlendiren tecrübeli antrenör, “Karşılaşma öncesi benim için önemli olan şeyin vazgeçmemek, bırakmamak gibi unsurlar olduğunu söylemiştim. Bunları görmek istediğimi belirtmiştim. Bugün oyuncularımı kutluyorum. İyi oynadık. Kazanmamız gerekirdi ama bu kadar eksikle kolay değil. Oynanan futbol Galatasaray’a yakışan bir oyundu. Eksikleri bahane etmiyoruz. Bazı şeylerin arkasına sığınmıyoruz. Galatasaray formasını giyen herkes gereğini yapar. Bugün de futbolcularım bunu yaptılar. Emin için de çok sevindim. Bugün olağanüstü mücadele etti. Süper Lig’de hava üstünlüğü en iyi üç oyuncudan biri. Lemina’nın durumu yarın belli olacak. Falcao oynar mı bilmiyorum. Ama kim oynarsa oynasın bu mücadeleyi, bu futbolu sergilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.