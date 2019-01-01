Fatih Terim: Kazanma arzusu olan oyunculara şans vermem gerekirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 7. haftasında - mücadelesi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularının yeterli mücadeleyi göstermediğini dile getirdi:

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"Performansla ilgili söyleyeceğim çok şey var tabii. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum, çok pozisyon buldular. Bize gelince demek ki çok istemek yetmiyor. Çok gerilimli geçen bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra ciddi olmayan, önemsemeyen bir Galatasaray beklemiyordum açıkçası.

Arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekir. Muhakkak Galatasaray puan kaybedecektir ama kaybederken Salı günü olduğu gibi kaybeder. Böyle giderse başka türlü kayıplar olur."

"Galatasaray kültürü buna müsade etmez"

Terim, skorun kendisini şaşırttığını belirtirken, "Benim kariyerime bakın, çok gol atan takımlar var. Esasında bu bana büyük bir sürpriz. Galatasaray kaybedecekse savaşarak kaybedecek, onun hesabını veririz zaten. Ama böyle vurdumduymaz olmaz, buna Galatasaray kültürü müsaade etmez. Milli maç öncesi hiç hoşuma gitmedi bu durum. Galatasaray bunu düzeltecektir. Bu isim olabilir ki isim olup cisim olmayabiliyor" şeklinde konuştu.

"Kendime eksi puan yazıyorum"

Deneyimli teknik adam, genç oyunculara şans vermesi gerektiğini bu durumun kendi hatası olduğunu söyledi:

"Konuşacak çok şey var ama bunu beraberlikten ve kötü durumlardan sonra konuşmak istemiyorum. Yoksa ocakta neler olacak, ocağa kadar neler olacak bunları anlatırdım. Bugün belki acemi ama içinde kazanma arzusu olan oyuncuları kullanabilirdim, burada kendime büyük bir eksi yazıyorum. Böyle bir mücadeleye hiç kimsenin hakkı yok. Şunu da söyleyeceğim. Bildiğim kadarıyla Halil Hoca perşembe gecesi maç yönetti. Adam mı kalmadı hoca oradan çıkacak cuma sabahı, gelecek buraya maça çıkacak. Ben penaltı falan demek istemiyorum, konuşunca ceza alıyorum zaten, çok ceza aldım. Biraz da konuşmayanlar konuşsun."