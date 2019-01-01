Fatih Terim: "Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum"

Fatih Terim, Real Madrid ile oynanacak kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA A Grubu'ndaki dördüncü maçında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaybedecek bir şeyleri olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Matematiksel olarak baktığımızda çok net görebiliyoruz, kaybettiğimiz takdirde artık UEFA Avrupa Ligi tarafına bakacağız, bakmak zorundayız. Kaybedecek pek bir şeyimiz yok." dedi.

"Gareth Bale bizde olsa..."

Terim, Gareth Bale'ın maç kadrosunda olmamasıyla ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Bu oynamazsa, şu oynarsa diye bir şey düşünmedik. Az güçlü, çok güçlü oyuncular demeyeceğim, Real Madrid oyuncularının hepsi çok güçlü. Bale, Galatasaray'da oynasa tabii ki memnun olurdum ama burada Real Madrid'in kendi oyuncularının oynayıp oynamaması gibi bir konuyla çekimser kalmak istiyorum. Bale'ın futbolculuğuna itirazım yok, belki de dünyanın en süratli oyuncularından. Oynatır ya da oynatmaz, bunun kararını teknik adam verir. Bu sadece Real Madrid'de değil, Galatasaray'da, 'ta, 'de de böyle. Bu niye oynamaz diye tartışma her yerde olur."

"Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum"

Gol sorunu yaşanmasıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Terim, "Gol atamamış olabiliriz ama Galatasaray gol kralları çıkarmış bir takım, felsefesi atak olan bir takım. Gol pozisyonu üretmiş ama gole ulaşamamışız. Geçen maçta 1.5 dakika içinde bulduğumuz 3 net pozisyondan birini gole çevirsek oyun Galatasaray lehine geçecek ve başka bir oyun olacaktı ama Real Madrid karşısında 1-0 geriden oynamak kolay değil. Ne yapmamız lazım, gol atmamız lazım. Burada Real Madrid ile oynamak kolay değil ama biz dünyaın her tarafında, her takımla oynadık. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybettiğimizde riziko bize, sorumluluk almak bize, oyuncuların herhangi bir şeyle alakası yok, o yüzden korkmalarını gerektirecek bir durum da yok. Burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyecek? Real Madrid'i yenerseniz olay olur." diye konuştu.

"Her oyuncuya ihtiyacımız var"

Fatih Terim, takım hakkında da bilgi verirken, "Yuto Nagatomo başta olmak üzere 1-2 sıkıntımız var. Bazı değişiklikler olabilir. Hiç akılda olmayan bir sakatlık geçirdi Şener, hem de iyi oynarken. Burada kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Sakatlığı devam ediyor. Bir oyuncumuzun daha sakatlığı var. Ama hep beraber oynayacağız, son takımın halinden, tavrından, saha içindeki duruşundan memnunum. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Kadroda 1-2 oyuncuya karar vermedim henüz." ifadelerini kullandı.