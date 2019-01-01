Fatih Terim kararını verdi: Serdar Aziz, Galatasaray'dan ayrılıyor

Serdar Aziz'in Galatasaray kariyeri sona erdi. Tecrübeli stoper, Fatih Terim ile görüşmesinin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da ilk yarıda sakat olmamasına rağmen maçlara çıkmadığı ve bu yüzden Fatih Terim'in gözden çıkardığı iddia edilen Serdar Aziz'in kaderi belli oldu.

TRT Spor' dan Fırat Günayer'in haberine göre; Terim son kararını, Serdar'ın takımdan ayrılması yönünde verdi ve bunu oyuncusuna bildirdi. Takım arkadaşlarına vedalaşan Serdar, kariyerine başka bir takımda devam edecek.

Galatasaray'da 51 maça çıkan Serdar, 5 gol 3 asistle oynadı.