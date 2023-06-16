Geçen sezondan bu yana takım çalıştırmayan Fatih Terim sürpriz bir tercih yapabilir.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan deneyimli teknik direktör Fatih Terim’in Suudi Arabistan A Milli Futbol Takımı’nın başına geçebileceği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Terim son dönemde yaptıkları transferlerle öne çıkan Suudi futbolunun en önemli adaylarından biri olarak öne çıkmayı başardı.

Herve Renard’ın Dünya Kupası’nın ardından görevi bırakmasıyla beraber teknik direktör arayışlarına başlayan Suudi Arabistan’ın ismi Fenerbahçe’den ayrılan Jorge Jesus ile de anılmıştı. Federasyonun kararını bekleyen Terim’in yapılan ilk görüşmede Suudi Arabistan’daki bu göreve sıcak baktığı kaydedildi. Terim daha önce Türkiye dışında İtalya’da görev yapmıştı.

Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı

Galatasaray ile UEFA Kupası’nın kazanılmasının ardından Serie A takımlarından Fiorentina’nın başına geçen Terim, burada sezonu tamamlayamasa bile oynattığı futbolla dikkat çekince yeni sezonda Milan’ın teknik direktörü olmuştu.

Başarısız Milan döneminin ardından ülkeye dönen Terim, sonrasında birden fazla kez Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.