Fatih Terim'in sözleri Arda Turan'a motivasyon oldu: "Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum"

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan kariyerine ve geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Galatasaray dışında bir takımda oynamayacağını açıklayan Arda Turan profesyonel futbola veda etmeye hazırlanıyor.

TV 100'de yayınlanan bir programa konuk olan Arda Turan ailesiyle birlikte aldığı karardan ötürü kariyerini yurtdışında sürdürmek istemediğini belirtti.

Ne söyledi?

"Galatasaray’da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar’da, ABD’de, eşimin ve ailemin rahat edemeyeceği bir yerde sürdürmek istemiyorum. Süper Lig’de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum."

"Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Ekibimi topluyorum. Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Kerem Yavaş var. A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan var. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard’ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid’de yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum."

“Tarihin en iyi teknik direktörü olmak istiyorum. Bunu Fatih hocanın ağzından duyduğum için söylüyorum, ‘Beni geçebilirsin’ dedi. Onun için de deneyeceğim. ‘Beni bir tek sen geçebilirsin’ dedi."

"Baba ile oğul arasındaki ilişki… Bizim hadsizliğimizdir hocaya karşı, Fatih hoca da sağ olsun bizi affetti. Elini öptük, barıştık. Fatih Terim, bizim hayat büyüğümüzdür."

"Barcelona'yı eleyebilirdik"

"Biz Barcelona'yı eleyebilirdik. Frankfurt'un oynadığını Galatasaray da oynadı. 15 dakika Ali Sami Yen'in enerjisi, uzun topu at, düşeni al, bir faul kazan... Frenkie de Jong, Pedri, Gavi gibi genç oyuncular baskı altında sinebilirler. Ben, Barcelona'ya karşı iyi oynadım diye mutlu olmak istemiyorum. Benim başarı standardım bu değil."

Getty

Sergen Yalçın, Beşiktaş'a çağırdı

"Sergen Yalçın'ı canım kadar severim. Sıkıntılar yaşadığım günlerde bana telefon açtı, 'Beşiktaş'a gelmek ister misin?' dedi. Sergen ağabey bana dost dediğim insanların çıkmadığı kadar sahip çıktı."

"Süleyman Seba forması giydim diye bana tepki koyanlar vardı. Hastaneye gittim ziyarete Süleyman Seba'yı benle öyle güzel konuştu ki gözlerim dolar. Süleyman Seba'nın formasını giymek bugüne kadar gurur duyduğum en güzel şeylerden biridir."

"Galatasaray’ın bazı yönetim kurulu, genel kurul üyeleri beni sevmiyormuş gibi hissediyorum. Çok kötü bir şey. Ben, Galatasaray’ı hep seveceğim. Taraftar benim canım. Genel kurul beni sevmiyor, niye bilmiyorum, herhalde onlar da 13 milyon kazandırdı. Galatasaray’ı sevmenin bu kadar suç olduğu bir hayat olabilir mi? Son iki maçı Aslantepe'de bile izlemedim, futbolu bırakıyordum ben. Jübile falan istemiyorum. Nezaket istemiyorum, Galatasaray başarılı olsun."