Fatih Terim'in Samet'i stoperde değil de forvette oynatması Yunan basınında geniş yankı buldu.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde derbide Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadele penaltı atışlarına gitti.

Panathinaikos, penaltıları 7-6 kazanarak turu geçen taraf olurken Fenerbahçe'den transfer edilen Samet Akaydin, Yunan kulübüyle ilk resmî maçına çıktı.

Samet Akaydin forvet oynadı, Yunan basını şaşırdı

Mücadelenin sonucundan ziyade Samet Akaydin'in aldığı görev maçın ardından daha çok konuşuldu. 106. dakikada oyuna giren tecrübeli stoper, savunmada değil forvette görevlendirildi.

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Fatih Terim'in Samet'i santrfor oynatması Yunan basınında geniş yankı buldu.

Skorer'in derlediği habere göre Yunan basınından öne çıkan yorumlar şu şekildeydi:

"Samet Akaydin çılgın bir başlangıç yaptı, kariyerinde ilk kez forvet oynadı."

"Akaydin, görev aldığı alanda elinden geldiğince mücadele etti ve kendisine verilen bu yeni rolle ihtiyaca cevap vermeye çalıştı."

"Türk teknik adam, vatandaşı olan stoper oyuncusunu santrfor rolüne sokmayı tercih etti. Bunun nedeni oyundan çıkan Sporar'ın yerine maça devam edecek başka bir forvetin olmayışıydı."