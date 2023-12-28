Fatih Terim'in Panathinaikos transferinin arkasında Acun Ilıcalı olduğu iddia ediliyor.

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu. Sürpriz bir şekilde aniden Yunan ekibi ile anlaşan Terim, yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Terim ne söyledi?

Tecrübeli hoca, Panathinaikos için Yunanistan'a giderken havalimanında ilk açıklamayı yaptı. Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim."

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Acun Ilıcalı detayı!

Fanatik'in Yunan basınına dayandırdığı habere göre Fatih Terim'in transferinde Acun Ilıcalı büyük rol oynadı. Ilıcalı, Yunanistan'da Survivor programını "Mr Survivor" adıyla SKAİ TV kanalında yapıyor. Kanalın ortağı ise aynı zamanda Panathinaikos'un sahibi Alafouzos.

İddiaya göre, geçen pazartesi günü İstanbul'a gelen Panathinaikos'un sahibi Yannis Alafouzos, Acun Ilıcalı ile evinde buluştu.

Kısa bir süre sonra Fatih Terim de Acun Ilıcalı'nın evine geldi. Üçlünün yaptığı görüşmeler sonunda Fatih Terim'in Yunanistan'a transferi netlik kazandı.