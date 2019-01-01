Fatih Terim'den yabancı oyuncu sınırlaması yorumu

Fatih Terim, Bursaspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken, yabancı oyuncu sınırlaması hakkında da konuştu.

Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2'lik galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam ilk yarıda kötü olduklarını anlatırken, "İlk yarının izahı zor. Kötü oynadık, geriye düştük ama ilk yarının sonundaki gol bizi maça daha çok bağladı ve 2. yarıda daha iyi oynadık. 3 gol bulup Bursa'dan galibiyeti almak çok kolay değil. Futbol sahada oynanıp kazanılması gereken bir oyun. İyiyseniz kazanırsınız, kötüyseniz kaybedersiniz. Biz hiçbir zaman hakkımız olmayanı istemedik. Bugün de hak ettik ve kazandık. Şimdi puan sıralamasına hiç bakmaksızın kalan tüm maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. O inanca sahibim, oyuncularımda da o inanç var." dedi.

Milli maç arasında gerekli analizleri yapacaklarını belirten Terim, şöyle devam etti: "Bazı oyunlar vardır ki hakikaten çözmesi çok zordur. Bursaspor kaybettiği maçların birçoğunda iyi oynamıştı, hakkını vermek lazım ama bugün hiç beklemediğimiz bir şekilde 2-0 geriye düştük. Benim istediğim tabii ki ikinci yarıdaki oyunumuzun da daha üstünde bir oyun ama kolay değil sürekli kritik maçlar oynamak. Önemli olan kazanmaktı."

Emre Taşdemir'in performansını da yorumlayan Terim, "Emre Taşdemir'i aldığımız zaman bir hayli papara yedik 'Sakat oyuncuyu aldınız' diye. Bizi bilenler 'Bir durun bakalım, hocanın bildiği vardır' dedi ve sonunda yine onlar kazandı. Keşke bunu yapanlar sonunda özür dilemeyi bilse. Emre'yi aldığımız zaman çocuk hiçbir şey istemedi. Bizim fizik ekibimiz onu hazır hale getirdi ama daha %50-60'larda. Herkes bilsin ki bugün oyundan çıkışı da sakatlıkla alakalı değil, fiziki eksikliğiyle alakalı. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, Galatasaray bir Türk oyuncuyu daha kazanmış oldu." diye konuştu.

Yabancı oyuncu sınırlaması yorumu

Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili son günlerde yapılan tartışmaları da yorumladı.

Terim, "Son günlerde yerli ve yabancı futbolcu konusundaki tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Israr ve inatlı yabancı konusu yerli, yabancı sayıları, tribünde kim oturacak, kaç oyuncu olacak... Böyle bir sürü laflar duyuyorum. Bu kararın alınmasında ben de varım, bu yükte payım var. Futbol bilgisi sınırlı olanlar hatta yanlı olanlar sorunun kaynağıyla veya kaynağını konuşmak gerekir. Bunu konuşmuyorlar ama yanından çıkarcı bir kesim var. Bunu gündemden hiç düşürmüyorlar ya bundan besleniyorlar ya da çıkarları var. Lütfen bu tuzağa düşmeyin, bu çıkarlara da alet olmayın. Futbol kişilere göre değil, evrensel kurallara göre oynanır. 2015'te bu kural devreye girdi. Bütün kulüp başkanlarına sunumu ben yaptım. Bunun adı esasında yerli teşvik sistemi. Bunu inceledik ve herkese anlattık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere konuya hakim, taraf olan herkesin bilgisi, görüşü ve onayı alındı."

"İlk günden beri duruşum da fikrim de belli"

Bazı kulüp başkanlarının kendisini sunumun ardından "Bu bir devrimdir" diyerek ayakta alkışladığı anlatan Terim, şöyle devam etti: "Bizim yaptığımızın özü şuydu, yabancı sayısını sınırlayarak, yasaklayarak yerli oyuncuyu artıramazsınız. Her yabancı oyuncudan alınacak rakamla bir havuz oluşturulacak. Yerli oynatanların hepsine bu para geri dönecekti. Oradan eğitime ve altyapıya yatırım yapılacaktı. Sonra bu rakamlar fazla geliyor diye yavaş yavaş eridi. Bundan çok mutlu olanlar da 'yabancı sayısı fazla' gibi şeyler söylüyor. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi ama 28 Türk ile de oynayabilirsin. Bu, milli takım hocasına da zarar. Ben bunu kabul etmiyorum. Türk Milli Takımı bu sisteme rağmen 2016'ya gitti. 14 yabancı tercih edersen bunun bir bedeli var. Büyük rakamların ödenmemesi adına konuldu. Bazı oyuncularımız çok büyük rakamlara yedek oturuyordu. 'Belki Avrupa'ya giderler' dedim. Avrupa'ya tarihimizin en büyük rakamlarına oyuncu gitti. Benim ilk günden beri duruşum da fikrim de belli. Bu fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Yerli, yabancı diye bir kavram kitabımda yok. TFF nasıl bir karar alırsa buna saygı duyuyorum. Sebebi, bahaneyi kaldıracağız. Avrupa şampiyonu olanların hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest. Hep dünya ve Avrupa şampiyonu onlar oluyor."