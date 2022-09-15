Fatih Terim: "Hayatın içinde ne varsa futbolda da var. Bunu belgeselde de söyledim. Futbol sadece bir spor değil."

Efsane teknik direktör Fatih Terim, hakkındaki 'Terim' belgeseli için Netflix Queue'e röportaj vererek Banu Yelkovan'ın sorularını yanıtladı

Galatasaray'da dört dönemi, Fiorentina, Milan ve Türk Milli Takımı dönemleri, futbolculuk kariyeri ve 'en az dört kuşak' üzerinde bıraktığı etkilerle efsane olmuş Fatih Terim'in hayatına odaklanan 'Terim' belgeseli bu sabah saat 10.00 itibariyle Netflix'de yayına girdi.

Belgesel öncesinde Netflix Queue'de Banu Yelkovan'ın sorularını yanıtlatan Terim, belgesel sürecindeki duygu ve düşüncelerini izleyicilere ve okuyuculara aktardı.

Fatih Terim ne dedi?

Fatih Terim, Banu Yelkovan'ın "Her birine ayrı belgesel yapılabilecek birçok maçı ve hikâyeyi, dört bölümde toplamak, çok zor bir iş. Belgesel çekimleri sırasında tüm kariyerinizi ve hayatınızı bir daha yaşamak sizde nasıl duygular uyandırdı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Kupalar, madalyalar, arşivlerdeki görüntülerim veya fotoğraflarım benim için çok şey ifade ediyor. Bir kupaya veya fotoğrafa baktığımda; o anın hikâyesini hatırlıyor, o anın duygusunu yaşıyorum. Aslında bu belgeseli yapmayı kabul ettiğimde içimden geçen de buydu. Herkesin gördüğü ile bana yaşattığı duyguyu birleştirmek.

Dediğiniz gibi bazen bir dost sohbetinde, bir maçı bile saatlerce konuşabilirken, neredeyse tüm hayatımı dört bölüme sığdırmak zordu. Zaten sığmadı. Ama eminim beni hiç tanımayan birinin bile dikkatini çekse, dört bölüm de hem bana hem hayata dair çok şey anlatıyor."

'Gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu'

Belgeseli ilk kez izlediğinde neler hissettiğini aktaran Fatih Terim, "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor. Yani izlediğin kendi hayatın ama görüntüler, müzik, konuşmalar… Bir süre sonra son iki bölümü izledik. Bu sefer kızlarım vardı yanımda. Baktım onların da gözler doluyor. “Elinize sağlık” dedik ve çıktık. Şu an bile çok heyecanlıyım. İleride torunlarımın, “bu bizim dedemiz” diye anlatmak yerine izletecekleri bir iş olmuş. Bu duygu beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

'Hayatın içinde ne varsa futbolda da o var'

Fatih Terim, "Çekimlere Galatasaray teknik direktörü olarak başladınız, bambaşka bir noktada bitirdiniz. O süreci nasıl yaşadınız?" sorusuna ise: "Hayatın içinde ne varsa futbolda da var. Bunu belgeselde de söyledim. Futbol sadece bir spor değil. Sadece çekimlere değil genel olarak belgesele, dolayısıyla hayatıma baktığınızda başladığım ve bitirdiğim pek çok şey var. Bu süreç de onlardan biriydi." yanıtını verdi.