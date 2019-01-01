Fatih Terim: Hatalı olan benim

MKE Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayan , 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 10 kişi kalan rakibine karşı üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi adına golleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda (P) kaydetti. Başkent ekibinin golleri ise İlhan Parlak (P) ve Stelios Kitsiou'dan geldi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok üzgün olduğunu belirtti. Öncelikle maçın ardından oyuncularının yaptığı konuşmalardan haberinin olmadığını ifade eden Terim, "Ne açıkladıklarını bilmiyorum. Ne dedilerse ona göre bir durum muamalesi yapacağım kendilerine" dedi.

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"Bize yakışmadı"

Alınan sonuç hakkında teknik bir analiz yapılmayacağını dile getiren Terim takım performanslarını şöyle değerlendirdi:

"Skoru nasıl değerlendirelim? Tabii, 3 gün içinde bir maça çıkıyorsunuz. Bu kadar da iyi oynuyorusunuz. Pozisyonlara giriyorsunuz, 2-0 öne geçiyorsunuz, oyuna hakimsiniz. Ama 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok. söylenecek tek şey var; o da başta ben olmak üzere hatalıyız."

"Bana göre ben hatalıyım. Belki değişiklikler yanlış olabilir. Bu oyunun tekniğini konuşmanın manası yok. Durup dururken oyunu alıp öbür tarafa vermenin teknik bir açıklaması olmamalı. Bizim içimizde var ama oralara girmenin anlamı yok. Üzgünüm tabii ki, çok üzgünüm. 3 puanı alıp yarın öbür günü bekleyip yukarı daha çabuk yetişim ikinci yarı hazırlıkları yapmamız beklenirken... Diğerleri nasıl yakışmadıysa bu da o kadar yakışmadı bize. Dediğim gibi bir kusur varsa o da benimdir."