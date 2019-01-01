Fatih Terim hangi maçlarda sahada olmayacak? Fenerbahçe maçını kaçıracak mı?

PFDK tarafından 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hangi maçlarda takımının başına olamayacak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 5 Eylül 2019 tarihinde yaptığı toplantının ardından maçında sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle Teknik Direktörü Fatih Terim'e 4 maç ceza verdiğini açıkladı.

Aynı maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenör Ümit Davala ise 3 maçlık ceza aldı.

Kararla ilgili yapılan açıklamar şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş.'nin, 30.08.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Fatih Terim hangi maçlarda sahada olmayacak?

Açıklanan cezanın ardından Fatih Terim, Galatasaray'ın oynayacağı ligin dördüncü haftasındaki , beşinci haftasındaki ve yedinci haftasındaki karşılaşmalarında takımının başındaki yerini alamayacak.

Terim aynı zamanda altıncı haftada sezonun en önemli maçlarından biri olan derbisinde de bulunamayacak.

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PFDK'dan Fatih Terim'e bir ceza daha

Tecürbeli teknik adam, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında oynanan Galatasaray - karşılaşmasının ardından PFDK tarafından 3 maçlık cezaya çarptırılmıştı.

2018-19 sezonunda Galatasaray'ın, Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Lig şampiyonu olduğu maçın ikinci yarısında iki takımın yedek kulübeleri arasında tartışma çıkmış, hakem Cüneyt Çakır, Fatih Terim'i ve Ümit Davala'yı tribüne göndermişti.