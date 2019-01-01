Fatih Terim: Günahı UEFA'nın boynuna

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında oynanan maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İlk maçta rakibine İstanbul'da 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, Portekiz'den çıkan sonuçla Avrupa'ya veda etti.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Fatih Terim, "Turu geçersek yolumuza devam ederiz, Benfica geçerse kendilerini tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta olmayan ofsayt. Günahı UEFA'nın boynuna. Bu sene her türlü milletten hakem kararları bize tatsız zamanlar yaşattı. Yapacak bir şey yok. Ligimize ve kupamıza bakacağız." şeklinde konuştu.

Değişen ve gelişen bir takım olduklarını söyleyen Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk adımımızı Ocak'ta attık, ikinci adımımızı da Haziran'da atacağız. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'ne çok daha güçlü, ileriye gidebilecek bir takımla geleceğimize herkes emin olabilir."

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Bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını belirten Fatih Terim, "Ama sonucunda bu kupanın favorilerinden biri olan Benfica'yla oynamak çok kolay değildi. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Sözlerini basın toplantısında sürdüren Terim, performansı eleştirilen Diagne ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Diagne'nin performansının kritik edilmesi doğru değil. Bazı oyuncuların adaptasyonu uzun sürer. Ligde ve kupada gereğini yapacağını düşünüyorum."