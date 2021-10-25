Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Beşiktaş derbisinde kritik bir penaltı atışını kaçırırken yeni bir tartışma konusu da beraberinde geldi...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Beşiktaş, Galatasaray'ı Cyle Larin'in attığı iki golle 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin tek golü ise Alexandru Cicaldau'dan geldi.

Ayrıca Galatasaray, 81. dakikada penaltı kazandı ve atışı kullanan Mostafa Mohamed, kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup edemedi.

Mısırlı golcünün 78. dakikada, bir diğer deyişle atıştan henüz üç dakika önce oyuna girmiş olması da Terim'in penaltıcı tercihinin eleştirilmesine yol açtı.

Deneyimli teknik adam, maçın ardından bu konuya açıklık getirdi.

Neler söylendi?

Maçın ardından konuşan Fatih Terim, takımın penaltıcısının belirlenmiş olduğunun altını çizdi:

"Penaltıları bizde Cicaldau atıyor. Bugünkü maçta topu Mostafa almış, 'Ben atacağım.' demiş. Daha önce onu kazanmak için, ki o çok da riskli bir maçtı, penaltıyı atmasını istemiştim. Ama burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım."

"Penaltıcıları belirliyoruz. Cicaldau'nun da topu bırakmaması lazım açıkçası. Penaltıcı benim, benim atmam lazım demesi lazım. Haksız demiyorum, orada o kibarlığı yapmış."

"Topu elinden alıp penaltıyı atmak doğru bir şey değil. Takımın penaltıcısı belli. Eğer biz bir değişiklik istersek işaret ederiz. Nasıl Mostafa penaltı kaçırdığında ben işaret edip Mostafa atacak dediysem, burada da müdahale ederim."

Fatih Terim'in Beşiktaş karşısındaki kötü istatistiği

Alınan bu sonuçla birlikte Terim, Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından da yenilgiyle ayrılmış oldu.

Opta verilerine göre aynı zamanda Beşiktaş'ın bu serisi, Terim'in kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi alması anlamına geliyor.

Ayrıca yine Opta verilerine göre Beşiktaş, 10 Süper Lig mağlubiyetiyle Fatih Terim'in teknik diektörlük kariyerinde en fazla yenildiği rakibi oldu.

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