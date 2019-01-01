Fatih Terim, Galatasaray'ın orta sahasını sil baştan değiştirecek

Galatasaray'da orta saha oyuncularının Benfica maçındaki performansından memnun olmayan Fatih Terim, yaz transfer döneminde değişikliğe gidecek.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya Türk Telekom Stadyumu'nda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik heyet faturayı orta saha oyuncularına kesti.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Marcao'nun 2. golde hatası olmasına rağmen stoperlerin performansından memnun kalan Fatih Terim, mağlubiyetin sebebi olarak Fernando ve Ndiaye'yi gösterdi.

Takıma yapılan takviyeler için "Ocak'ta başladık, Haziran'da bitireceğiz" diyen Terim, yaz transfer döneminde orta saha rotasyonunu tamamıyla değiştirmek istiyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Ndiaye için yeniden harekete geçmeyecek olan Galatasaray, Fernando için de gelen tekliflere açık.

Sayılar da doğruluyor

Fernando, Benfica karşısında maç boyunca girdiği 17 ikili mücadelenin 12'sini kaybetti.

Ndiaye ise forma giydiği 73 dakikada rakibin hiçbir atağına engel olamadı.