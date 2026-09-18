Efsanevi teknik direktör Fatih Terim, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferine ateşli bir yorum yaparak Türk futbolunda gündemi hareketlendirdi ve bu transferi Türk liginin tarihindeki en önemli transferlerden biri olarak değerlendirdi.

Papara Park, Süper Lig'in altıncı haftasında ateşli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Trabzonspor, ikiye bölünmeyi kabul etmeyen bir karşılaşmada ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ev sahibi ekip müsabakaya 7 puanla dokuzuncu sırada girerken kendi taraftarları önünde dengesini yeniden bulmanın peşinde. Galatasaray ise neredeyse tam puanla, 13 puanla lider olarak geliyor ve gözünü aradaki farkı açıp zirvede erkenden uzaklaşmaya dikmiş durumda.

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, Salah çapında bir oyuncuyu Trabzonspor forması giymeye ikna etmenin, önündeki devasa cazip tekliflerin gölgesinde neredeyse imkânsız bir görev olduğunu vurguladı.

Terim, Türk "61saat" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Yıllarca Liverpool ile en üst düzeyde oynayan ve her şeyi kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kulüpler şampiyonlukları. Vazgeçilmez bir oyuncu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Dünyadaki her kulüp onu kadrosuna katmayı diler. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan kulüpler onun için astronomik meblağlar ödemeye hazır, İspanya, İtalya ve İngiltere liglerinin devlerinden bahsetmiyorum bile. Ama sonunda Trabzonspor'u seçti ve bu başlı başına büyük bir başarı."

Terim, Trabzonspor yönetimine özel bir selam göndererek şöyle konuştu: "Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi her türlü takdiri ve tebriği hak ediyor. Bu dünya çapında değere sahip bir oyuncuyu getirmek asla kolay bir iş değil, çünkü o istediği her yere gidebilir. Yaşanan şey çok büyük bir olay ve övgüyü hak ediyor."

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İmparator'un övgüsü, Salah'ın Trendyol Süper Lig'deki roket gibi başlangıcıyla aynı zamana denk geliyor. Salah, yalnızca 5 maçta 4 gol atıp 1 gol pası vererek kendisini müsabakanın bir numaralı yıldızı olarak kabul ettirdi.