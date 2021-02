Fatih Terim Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi: Kazanmayı hak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımının son dakikalarda gelen golle 2-1 kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasını değerlendirdi.

Hava ve zemin şartlarının her iki takımın oyununa da olumsuz yansıdığını ifade eden Terim, "İki tarafı da tebrik etmek lazım. Futbol, günlük güneşlik bir oyun değil ama kar, bora ve fırtınanın oyunu da değil. Zeminin kontrol ettiği bir oyun, bu çok kolay bir şey değil. Bütün çalışmalarımız ve alışkanlıklarımız bir kenara bırakılıyor, başka bir oyun oynanıyor" dedi.

Maçın ilk yarısında sergilenen oyundan memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Muslera yatmadan, bir pozisyon vermeden, normal bir zeminmiş gibi oynadık ilk yarı için. Hakikaten helal olsun diyebilirim. 2'yi yapmadığınız sürece sıkıntılısınız. Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa da her an her şeyi yapabilecek bir takım. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Oyunularının bireysel performansını da değerlendiren Terim, "Kerem'e daha çok şans vermeyi düşünüyorum, elimden geldiği kadar da veriyorum. Benim oyun anlayışıma oynayan, yetenekli genç oyuncular hep oynuyorlar. Bir kısmı Liverpool'da, bir kısmı başka yerlerde. Mohamed'in topu tutup takımı ileriye taşıması ve öne yerleşmemizi sağlaması çok önemli. Bu gençlerin sayısını çoğaltmamız Galatasaray'ın kurtuluşu demek" şeklinde konuştu.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazandığı üç puanla galibiyet serisini altı maça çıkartmıştı.