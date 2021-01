Fatih Terim: Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferinde geri çekilmemeli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Fatih Terim, "Transfer dönemi bitmeden açıkçası bir çok şey olabilir, olmalı da… Galatasaray gibi davranmalıyız. Onu bekliyorum ben. Bizim Galatasaray olarak şöyle bir prensibimiz var; herhangi bir oyuncuyu istersek, onun önceliği Galatasaray değilse dokunmayız. Çünkü bazen para, ilişki her şey değil. Önemli olan değerler. Bu değerlerin içerisindeki itibar. O yüzden Galatasaray 1 Şubat saat 17:00’ye kadar bazı isteklerini sürdürecektir. Diyorum ki bunu Galatasaray gibi yapalım. Bundan mutlu olurum. Yaptığımız planda, projede bazı şeylere ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Yakında bir, iki oyuncu daha açıklayabilir yönetimimiz. Bazı fırsat transferlerimiz de olacaktır" dedi.

"Galatasaray bu transferde geri çekilmemelidir"

Fenerbahçe'nin de istediği İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan Fatih Terim, "İrfan Can ve Visca’yı söylemiştim daha önce. İrfan Can güncelliğini koruyor. İrfan Can da düzgün duruyor. Onun bize karşı ne hissettiğini herkes biliyor. Nasip. Uğraşacağız. Hepimiz, hangi fedakârlık gerekiyorsa yapmalıyız. Bazen kırılma noktaları vardır. Burada da Galatasaray geri çekilmemelidir. Az önce de söyledim. Her şey ilişki veya para değildir. Başka şeyler de devreye girmelidir. Galatasaray da karşılıklı istenen bir transferi gerçekleştirebilir inşallah" dedi.

"Onyekuru ve Kerem oyunun şeklini değiştirdi"

Deneyimli teknik adam, maça sonradan giren ve iki gol atarak takıma galibiyeti getiren Henry Onyekuru'nun sarı-kırmızılı takıma tekrar transfer olması konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Önceden gelseydi maçlarda etkisi yüzde yüz olurdu. Transferi uzasa da doğru transfer olduğunu gördük. Onyekuru henüz hazır değil. 4-5 aydır oynamıyor buna rağmen hiç yabancılık çekmedi. Oyuna direk katkısını koydu. Her geçen gün fizik olarak istenilen seviyeye geliyor. Rakipler için tehlikeli olduğunu herkes kabullenmiş durumda. O ve Kerem oyunun şeklini değiştirdi. Onyekuru'yu kiralıyoruz bizde müthiş oynuyor, gönderiyoruz gittiği yerde oynamıyor. Gaziantep deplasmanı çok ciddi ve zor bir deplasman. Buradan 3 puanla dönmek bizim için sevindirici. Ligin ikinci yarısına yine Gaziantep galibiyetiyle, dışarda 3 puanla başlamak çok önemli. İyi bir galibiyet oldu."

"Mohamed ile iki yıldır ilgileniyorduk"

Fatih Terim, transfer görüşmelerinin devam ettiğini dile getirerek "DeAndre Yedlin de bizim için önemli transfer demiştik. Görüşmeler sürüyor. İmzalaların atılmadığı bir transfer için bir şey diyemem ama istediğimi söylemiştim. İrfan'ı, Onyekuru'yu ve Mohamed'i söylemiştik. Mohamed bizim yaklaşık iki yıldır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncumuz. Genç ve yetenekli olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.