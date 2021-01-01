Fatih Terim: Galatasaray forması giyen oyunculara kimse dokunamaz!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son günlerde başkan Mustafa Cengiz'in futbol takımına yönelik açıklamalarının ardından oldukça hareketli bir dönem geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına sahip çıktı.

Sahada Galatasaray için mücadele eden oyuncularına kimsenin dokunamayacağını ifade eden Terim, Galatasaray taraftarının buna izin vermeyeceğini söyledi.

Fatih Terim ne söyledi?

Hayatının büyük bölümü Galatasaray'a adadığının altını çizen ve teknik direktörlüğünün yanı sıra divan kurulu üyesi olduğunu da hatırlatan Terim, sarı-kırmızılı takım için bir teknik direktörden fazlası olduğunu söyledi:

"Hepimiz için kötü bir haftaydı. Hepimiz puan kayıplarından ötürü üzgünüz. Galatasaray böyle durumlarda asla vazgeçmez ve sahaya karakter koyar.

"Herkesin merak ettiği bazı konular var... Galatasaray şampiyonlukları kazanır veya kaybeder bunlar hep olmuştur ancak Galatasaray irtifa kaybedemez. Galatasaray itibarını kaybetmeye müsaade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılmasına izin vermez.

"Galatasaray'a kimse kendi adına veya kendi istediği gibi dokunamaz. Bunlar bizim için önemli şeyler.

"Hareket halindeki trene binmedim"

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın geleneklerine uygun hareket etmeye çalıştığının altını çizen Terim, milyonlarca taraftarın desteğini hissettiğini söyledi.

"Dünyanın her tarafında ismim nereye yazıldıysa adımın önüne Galatasaray yazıldı. Aşağı yukarı 50 senedir buradayım. Galatasaray'ın kapısından içeri girdiğim andan bu yana bu kulübün terbisiyesine özen göstermeye çalıştım.

"Kendimi herhangi bir sıradan bir antrenör olarak görmüyorum. Milyonlarca Galatasaray taraftarının da böyle düşündüğüne inanıyorum. Divan Kurulu'ndaki sicil numaram 7446. Ben hareket halindeki trene yoldan atlamadım. Ortasından seyretmeye gittiğim bir film hakkında bir yorum yapmıyorum.

"Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de sahada Galatasaray'ı temsil eden oyunculara da kimse dokunamaz. İnanıyorum ki Galatasaraylılar da buna izin vermez."

Ne olmuştu?

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sıraya gerilemesi sonrasında başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonundaki bir yayında futbolcuları eleştirmişti.

Sergilenen futbolun kabul edilemez olduğunu söyleyen Cengiz'in ağır ifadeleri hem camia içinde hem de sosyal medyada tepki çekmişti.

Mustafa Cengiz ne söyledi?

Galatasaraylı futbolcuları sahadaki performanslarından ötürü eleştiren Cengiz, oyuncuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerektiğini söylemişti.

"Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek.

"Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar?

"Profesyonelce bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."

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