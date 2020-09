Fatih Terim: Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım

Fatih Terim, Galatasaray'ın Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi Bakü ile oynayacağı karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA 2. Eleme Turu'nda karşılaşacakları Neftçi Bakü maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakü'de oynayacakları mücadele hakkında konuşan Fatih Terim, "Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa yolculuklarına alışık bir takım. Her ne koşulda olursa olsun burada da sonuna kadar mücadele etmek ister. En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim. Kura ilk çıktığında, bize yabancı olmayan bir yer olduğu için çok mutlu oldum. Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer. Galatasaray'ın her yerde sevildiğini biliyorum ama Azerbaycan'dan bir başka seviliyor. Neftçi'nin komandoları iyi. Saha dışında kardeşiz ama saha içinde herkes kazanmak için oynayacak" ifadelerini kullandı.

"Yoğun tempoya alışık olmamız lazım"

Yoğun bir maç temposuna gireceklerini söyleyen Terim, rotasyon konusunda, "Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Alışmamız gerekiyor. Bu atmosfere, bu yoğun tempoya tüm oyuncularımızın alışık olması lazım. Artık rotasyon değil de, eğer mümkünse 1 ve 2 numaraların, seviyeli rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına rotasyon demek istemiyorum açıkcası" şeklinde konuştu.

"Muslera'nın futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum"

Fernando Muslera'nın sakatlık durumundan da bahseden tecrübeli teknik direktör, "Muslera'nın ayağı kırıldıktan sonra, o bölgede sıkıntı yaşadık. Muslera bizim için bir kaleciden fazlası Muslera'nın tabii ki olmasını çok isteriz ama gerek Fatih gerekse Okan bizimle devam edecek. Muslera'nın da futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum" dedi.