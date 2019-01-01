Fatih Terim: Formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Tuzlaspor yenilgisinin ardından konuştu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Tuzlaspor'u tebrik ederken, "Tuzlaspor'un çok iyi oynadığını ve mücadele ettiğini düşünüyorum. Bizim de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Şans verdiği futbolcuların formayı alma niyetinde olmadıklarını söyleyen Fatih Terim, "Oyuncular formayı almak niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan.

Şans verdiğim oyuncuların parmaklarını gözüme sokmalarını isterdim ben. Bana göre sahanın en iyilerinden biri Emin'di. Diğerleri de bugün bir an evvel bitsin diye bir 90 dakika geçirdiler"diye konuştu.

Deneyimli teknik adam rövanş maçı içinse "Kupalarda böyle sürprizler olur. Bakalım ikinci maça, orada neler olacak" ifadelerini kullandı.