"Fatih Terim, Fiorentina'da harika bir liderdi, bize özgürlük verdi"

Fatih Terim'in eski öğrencisi Nuno Gomes, deneyimli teknik adamın doğuştan lider olduğunu söylüyor.

Eski Porekizli oyuncu Nuno Gomes, Fatih Terim'in teknik direktörlük karakterini anlattı.

2000-01 sezonunda Benfica'dan 17 milyon euro bonservis karşılığında Fiorentina'nın yolunu tutan Nuno Gomes, İtalyan ekibiyle 2 sezon geçirdi.

Gomes, Serie A'ya transfer olduğu sezon Fiorentina'ya liderlik eden Galatasaray efsanesi Fatih Terim ile birlikte çalıştı.

Nuno Gomes ne söyledi?

Nuno Gomes, Sportrail Sessions adlı çevrimiçi bir sohbette Tiago Guadalupe'ye konuşurken Fatih Terim'i anlattı.

"EURO 2020'den sonra Fiorentina ile anlaştım. Floransa'ya gittim, sağlık testlerinden geçip sözleşme imzaladım. Daha sonra beni otele götürdüler. Akşam yemeğine çıktım ve Fatih Terim de oradaydı.

O da takıma yeni katılmıştı. Birlikte yemek yedik. O dönem Batistuta, Fiorentina'dan Roma'ya transfer olmuş ve 9 numara boşa çıkmıştı. Terim formayı bana vermek istiyordu. Sohbet sırasında bana '9 numara senin için hazır' dedi.

Ona, 'Hayır bayım, 9 numarayı istemiyorum. 21 giymek istiyorum' dedim. Hemen telefonunu çıkardı ve kulüpten birileriyle görüştü. Ertesi gün 21 numara beni bekliyordu. Bu çok ince bir hareketti."

"Onu çok seviyorum ve antrenörlüğümü yaptığı için çok mutluyum. Futbol takımına aile kavramını aşıladı. Farklı milletlerden oluşan bir grubu kısa sürede birleştirdi ve aile ortaya koydu.

Gerçekten harika bir lider, doğuştan bir lider. Ayrıca demokratik bir lider. Bize özgürlük verdi ama aynı zamanda sorumluluk da verdi.

Onunla çalışırken maksimum özgürlüğe sahipken aynı seviyede sorumluluklarımız vardı. Her şeyden önce maçlarda ve antrenmanlarda oyuncu ilişkilerine önem verdi.

O olağanüstü kalbe sahip biri. Tanımayanlar kötü ya da kapalı bir karaktere sahip olduğunu söylüyor ama bunların hiçbiri gerçeklikle örtüşmüyor.

Oyuncularıyla dostane bir ilişki kurardı. Çünkü oyuncuların futbol dışındaki refahını önemserdi."

"Takımda herkes onun oyunculardan taraf olduğunu fark etti. Bizi sonuna kadar savundu ve elbette bu da sahaya yansıdı. Çünkü onun için elimizden geleni yaptık.

Zafer için hepimiz son dakikaya kadar birlikte savaştık. Sık sık oyuncuların odasına gidip konuşur, sohbet eder, oyun oynardı"

"Terim hakkında çok fazla konuşuyorum. Çünkü insanla teknik direktör arasında ayrım yapmıyorum. Doğrudur ya da yanlıştır. Ama eski bir futbolcuyum ve benim düşüncem bu.

Mükemmel antrenörler var ama oyuncularıyla iletişim kuramıyorlar. Fatih Terim hem iyi bir antrenör hem de iyi bir insan. Zaten bu yüzden beni en çok etkileyen teknik adamlardan biriydi. Bu hiç kolay değil.

Tüm oyuncular onun için eşitti. Herkese adil davrandı. Verdiği kararları açıklamak için zaman ayırırdı. Teknik direktör oydu, istediğini oynatır istediğini oynatmaz ve kararlar alabilirdi. Ama gelip bizimle konuşup nedenlerini anlatırdı.

Fiorentina'da oyuncuların kendilerini rahat hissettiği bir ortam oluşturdu. Bu herkesin performansına yansıyordu. Sahada top oynarken kenarda antrenörümün kim olduğuna bakıp daha fazla mücadele ettim, daha fazla koştum. Tamamen bizden biriydi"

"Ben sabit bir 9 numara değildim. Bazen orta sahaya kadar gider oyuna dahil olurdum. Bu yüzden sık sık yerimi terk ediyordum.

Benimle konuşmaya geldi ve benden ne istediğini söyledi. Bana ne yapmak istediğimi anladığını ama kendi bölgemde kalmam gerektiğini, çünkü ekibin bana burada ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Eğer maçta öndeysek orta sahadan birini oyundan çıkarıp yerine forvet alırdı. Tam o anda beni çağırır ve 'Şimdi eğlenebilirsin' derdi. Sahada özgürlüğümü kısıtlamamak için fırsat buldukça oyuna forvet alıp beni özgür bırakıyordu''

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Fatih Terim, Fiorentina'da bir yıl geçirdi ancak oyuncularla çok sıkı bir diyaloğa sahipti. Zira yıllar geçmesine rağmen Rui Costa ve Nuno Gomes başta olmak üzere Terim'in iletişim yöntemini beğendiklerini dile getirdi.

Nuno Gomes daha önce verdiği demeçlerde de Fatih Terim ile arasındaki ilişkiye vurgu yaptı.

Buradan anlaşılıyor ki Terim'in Fiorentina'daki başarısı oyuncuların birlikte hareket etme duygusunu ortaya çıkarmasıyla gerçekleşti.

Bir futbol takımında yetenek ve kalite bazen hiçbir şey ifade etmeyebilirken oyuncularla kurulan iletişim takımı bambaşka bir çizgiye de taşıyabilir.

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