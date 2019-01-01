Fatih Terim, Fernando Muslera'yla görüşecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, form durumu düşük olan Fernando Muslera'yla görüşecek.

Galatasaray'da bu sezon zaman zaman maç içinde yaptığı hatalarla gündeme gelen Muslera, görüşme odasına gidiyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre, 8 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten ve takım kaptanlığı yapan Uruguaylı kaleci, Teknik Direktör Fatih Terim ile özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Yediği hatalı gollerle sık sık gündeme gelen yıldız futbolcu için Fatih Terim, Kaleci Antrenörü Claudio Taffarel'den de rapor isteyecek.

Galatasaray formasıyla bugüne kadar 11 kupa kaldıran 32 yaşındaki deneyimli kalecinin 2021'in Haziran ayına kadar takımıyla sözleşmesi bulunuyor.