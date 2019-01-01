Fatih Terim: Falcao'yu nasıl oynatacağız bilmiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının 3-2 kazandığı Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 8. haftasında 3-2 kazandıkları Demir Grup maçında aldıkları 3 puanda ve futbolcularının oyun isteğinden memnun olduğunu söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, "Bugünkü maçı diğerlerinden ayırabiliriz. Çünkü cuma günü keyifli bir maç oldu. Sivasspor'u da tebrik ederim. İki takım da oynama isteğinde olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor. Bugün oyunun ritmi ve temposu zaman zaman yükseğe çıktı. 11'e 11 iken her şeyi doğru yaptık. İlk yarının sonuna kadar topa sahip olan, çabuk ve dikine oynayan, gerektiği zaman set için top çeviren ve pozisyonlar oluşturan bir takımdık. Özellikle kenarları etkili kullandığımızı düşünüyorum. Sonuçlandırma daha iyi olabilirdi. Özellikle geçiş oyunlarındaki başarımızı sonuçlandırmada o kadar yükseğe çekemedik. Böyle bir durumda hiçbir zaman 2 farklı geri düşen takım ümidini kaybetmez. Kırmak için o pozisyonları atacaksınız." ifadelerini kullandı.

Defansta hatalar yaparak gol yeme alışkanlıklarının olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Maç 3-2 bittikten sonra baktığımda zaten bazı oyuncularımızın özellikle gol yeme adına alışkanlığı var. Hataları fazla. Zorunlu değişiklikler, bu hataları da yaptırmış olabilir. Belhanda'nın 3 sarı kartı vardı, Emre Taşdemir'in ayağına kramp girdi. Ömer'i hiç sol beke koymak istemiyorum. Orta sahada da iyi oynuyor. Luyindama da sarı kartlıydı. Merkezde kaybedeceğimiz basit toplar başımıza iş açar. İlk yarıdaki bütün istatistiklerde öndeyiz. 10 saniyenin altında hemen topu kazanmışız. Ani ve şok baskılar beni sevindirdi. Son zamanlarda pek yaptığımız iş değildi. Üç puan almak ve oynama isteği beni memnun etti." diye konuştu.

BtcTurk ve İttifak Holding 'dan son dakikalarda yedikleri gollerle puan kaybettiklerini aktaran Terim, "Son saniyeler bizde kolay geçmiyor. 105'te Malatya'dan, 106'da Konya'dan yedik. İkisini koyarsanız liderdik. Bu kadar basit puan kayıpları, takımda da son dakikalara 1 farklı girince psikolojik sıkıntı yaratmış olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Forması sarı-kırmızı ise Galatasaraylı taraftarlardan 'yuh' beklemem"

Fatih Terim, taraftarların sarı-kırmızılı futbolculara tepki göstermesini beklemediğini söyledi.

Taraftarın kendilerinin en önemli itici gücü olduğunu aktaran Terim, "Üç puanı kazanmak -hele de cumadan kazanmak- çok önemli. Böyle bir atmosferde kazanmak daha da önemli. Son saniyede birçok puan kaybetmişsiniz. Seri kaleye geri pas yapsa, kızılacak bir şey yapsa da o anda taraftara ihtiyacımız var. Biz taraftarla iyi oynayabiliriz. Taraftar yanımızda olursa daha önemli işler yapabiliriz. Birkaç top kaybedince herhalde Seri'ye kızdılar. Tam orada taraftara ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

Puan kayıplarının telafisinin olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Yarın, belki 18 civarında en iyi opsiyonu bulmak için 50 tane pas yapacağız. Orada telaşa, paniğe götürmeyecek olan yine taraftar. Sabırla destekleyecek olan yine taraftar. En doğrusunu öyle görmüş. Üç puanı almak önemli bir şey. Sonra bunlar halledilir ama puan kaybının telafisi olmuyor. Sonuçta o Galatasaray'ın oyuncusu. Forması sarı-kırmızı ise Galatasaraylı taraftarlardan 'yuh' beklemem." diye konuştu.

"Andone'nin bugünkü performansından memnunum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakada 2 gol atan Florin Andone'nin performansından memnun olduğunu söyledi.

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Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun dönmesinin ardından çift santrforlu oyuna geçebileceğini dile getiren Terim, "Keşke 2-3 tane daha olsa da hepsini beraber oynatsak. Andone'nin bugünkü performansından memnunum. Onun adına da sevinçliyim. Keşke olsa da 'e de çift santrfor oynasak. İnşallah Falcao da aramıza katılacak. Maçına göre tek veya çift santrfor oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Falcao'nun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçından beri takımla antrenman yapamadığını dile getiren Fatih Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Falcao çok iyi karakterli bir oyuncu. Çok da oynamak istiyor ama maalesef PSG maçından sonra 17-18 gündür yok. Real Madrid'e kadar 20-22 gün antrenman yapmadığını düşünürsek zor görünüyor. Kendisiyle bugün konuştum. 'Ağrım var.' dedi. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Yarına ve diğer güne bakacağız ama o da oynamak için uğraşıyor. Maalesef yapacağımız bir şey yok. İyice iyileşsin ki bize uzun süre faydalı olsun. Böyle maçlarda da oynamasını çok istiyorum ama ağrısı varsa yapacak bir şey yok. Galatasaray taraftarı tabii ki Falcao'yu ister. O da gelmeyi çok istedi. İnşallah güzel bir beraberlik olur, bundan sonrası sahada devam eder."