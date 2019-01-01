Fatih Terim: Falcao, Real Madrid maçında oynamayacak

Terim, Çaykur Rizespor karşısında oyunu domine ettiklerini belirtirken, Radamel Falcao'nun en az 10 gün daha formasından uzak kalacağını açıkladı.

Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın ardından Radamel Falcao'nun maçında oynamayacağını söyledi.

Sarı kırmızılı ekip Türk Telekom Stadı'ndaki Süper Lig yenilmezlik serisini 41 maça çıkarırken Beşiktaş yenilgisinin moral bozukluğunu da üzerinden attı. Cimbom hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanına çıkacak ama Falcao bu maçta da olmayacak.

Haberin devamı aşağıda

Rize maçının ardından beIN Sports'a konuşan Terim, Kolombiyalı yıldızın son durumuyla ilgili "Falcao, Real Madrid maçında olmayacak ama İspanya'da olacak. Yarın sabah İspanya'ya tedavisine devam etmeye gidecek. 10 gün aşağı yukarı veya daha fazla bizimle birlikte olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray gibi oynadığımızda..."

Rize karşısında oyuncularının performansından memnun kaldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Herkesin elinden geleni yaptığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Herkes formasının hakkını vermek için uğraştı. Beraber oynama kültürümüzü ilerletmemiz ve böyle devam etmemiz lazım. Galatasaray, Galatasaray gibi oynadığında neler olduğunu görüyoruz. Bnu Madrid'de de deneyeceğiz ancak hiç kolay olmayacak tabii ki." şeklinde konuştu.

Galatasaray ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesi 6 Kasım Çarşamba günü 23:00'te oynanacak.