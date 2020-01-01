Fatih Terim: "Elit takımların oyun modelini ortaya koyduk"

Fatih Terim, takımının Çaykur Rizespor karşısında sergilediği futboldan oldukça memnun olduğunu söyledi...

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup eden 'da Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan deneyimli teknik adam, "Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, dört gol atıp bunun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların kazanan oyun modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum bugün. Umarım bunun üzerine koyarak gideriz." dedi.

"Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmezdim"

Oyuncularının sahada tüm doğruları yaptığını anlatan Terim, şöyle devam etti: "Birinci bölgeden çıkış, ikinci bölgeyi kullanma, üçüncü bölgeye gelme, bloklararası hareketlilik, alan yaratma... Oyuncularım aklınıza gelebilecek her şeyi yaptılar. Oyuna sonradan giren Sekidika bile iki net pozisyona girdiğine göre... Geçen sene ve evvelki sene burada iki kırık ve bir bağ bırakmıştık. Bu sefer üç puanla ve farklı bir sonuçla dönüyoruz. Geçen hafta 45 dakika vardı, bu hafta 93 dakika var. Oyuncularım tebriği, büyük bir bravoyu hak ediyorlar. Mümkün olsaydı hiç oyuncu değiştirmeyecektim. Ben de kenarda arkadaşlarımla birlikte zevk aldım. Zevk alan oyuncularımızın hiçbirini değiştirmemek isterdim."

Daha fazla takım

Hat-trick yapan Mbaye Diagne'nin görevini yerine getirdiğini belirten Terim, "Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo'nun bizimle beraber buraya gelmeleri benim için çok önemli. Bu fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ederim. Giren ve çıkanın fark etmediği bir ortam yaratabilirsek, bu bizim için büyük bir aşama olur." diye konuştu.