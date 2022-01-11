Galatasaray Başkanı Burak Elmas düzenlediği basın toplantısıyla Fatih Terim ile yolların ayrılması sürecini değerlendirdi.

Fatih Terim'in bundan sonraki süreçte de Galatasaray'ın bir parçası olmaya devam edeceğinin altını çizen Elmas, deneyimli teknik direktörün bir Galatasaray efsanesi olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Domenec Torrent olduğunu da doğrulayan Elmas, İspanyol futbol adamıyla öncelikle Fatih Terim'in yardımcısı olması için görüştüklerini ancak gelinen noktada Torrent'i birinci adam yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Elmas Galatasaray'ın geleceği için de taraftarlardan destek istedi.

Burak Elmas ne söyledi?

Fatih Terim'in ayrılığının bir teknik direktör ayrılığından daha fazlası olduğunu belirten Elmas, Terim'i seçim vaadi olarak kullandığı yönündeki yorumları da eleştirdi:

"Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Tartışır, konuşur ve son kararı başkan verir. Ben aday olurken çok zor kararlar vermem gerekeceğini biliyordum. Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür.

"Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım. Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz.

"Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu.

"Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim. Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik.

"Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir. Bunu da Fatih hoca özelinde söylemiyorum, herhangi bir hoca görevdeyken de yapabilir, görüşebilir.

"Benim bugün birçok kulüp başkanıyla, birçok teknik direktörle, birçok futbolcuyla ilişkilerim var, görüşüyoruz. Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz.

"Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli. Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Fatih hoca, bizim stratejilerimizi ilk divan kurulunda eleştirebilir veya yorumlayabilir.

"Fatih hocanın, Galatasaray içindeki konumu devam ediyor. Bunu da böyle değerlendirmenizi rica ediyorum. Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.

"Hocamızla ilgili birçok sebep söylenebilir. Bu kararı karşılıklı aldık. Bundan sonra Galatasaray'ın geleceği için yapacaklarımız önemli. Fatih Terim, Galatasaray'da asla unutulmayacak, tarihin en büyük başarılarına imza atmış biridir. Ona veda edildiğini düşünmüyorum. Hoca da ne arzu ederse her zaman yaparız. Bunu basit bir teknik direktörlüğü olarak görmek, çok yanlış olur.

Yeni hoca Domenec Torrent

Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelecek ismin Domenec Torrent olduğunu belirten Elmas, İspanyol futbol adamının yanına yerli bir yardımcı antrenör düşündüklerini söyledi:

"Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim. Domenec Torrent'in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Türk bir yardımcı hoca düşüncemiz de var ama bu konuyu önce hocamızla konuşmamız gerekiyor"

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