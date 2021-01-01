Fatih Terim: Derbiye yakışır bir futbol oynadık ve kazandık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de konuk oldukları Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, maçtan önce düşündüklerini sahaya yansıttıklarını belirtti.

"Düşündüğümüz senaryoya aykırı bir şey olmadı" diyen Terim, "Bize ait oyun şeklinden ödün vermeden maç boyunca oynadık. Özellikle ilk 30 dakika tam manasıyla oynayan bir Galatasaray vardı. Fenerbahçe'yi burada veya herhangi bir yerde yenmek Galatasaraylılar için önemlidir. Yendiğiniz zaman lider oluyorsanız, bu da önemlidir. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün oyuncularım maçı yaşadılar. Derbiye yakışır bir futbol oynadılar ve kazandılar. Üç puan bizi lider yaptı. Mutluyuz. Kolay bir maç periyodundan çıkmadık. Buradan taraftarımıza, Galatasaraylılara selam olsun. Üç puanı onlara gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terim, son haftalarda daha önce kaybettikleri puanları telafi ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lider olduk ama kaybettiğimiz kredileri topluyoruz. Diğer takımlarla aramızda fark yok. Sadece alınması gereken yerde alınan önemli bir galibiyet. Aksi takdirde 6 puan ve ikili averajın elden gittiğini düşünürsek, sıkıntılı bir şey olurdu. Burada ligin üst tarafını dengeye getirdik. Kendimize moral ve avantaj sağladık. Yoksa daha çok maç var. Türkiye ligi artık maçların önceden kestirilemeyeceği bir lig olmuştur. Herkes herkesi yenebilir. Seyircinin olmadığı bir ortamda herkes eşittir, bir baskı yoktur. Böyle bir ortamda herkesin dikkatli olması lazım."

"Kendi transferimizden memnunuz"

Fatih Terim, Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili soruyu, şöyle yanıtladı:

"Kimsenin iç işleri beni ilgilendirmiyor. Bu konuda pek bir şey söyleyen biri değilim. Herkesin kendi tasarrufu. Saygı duyulması gerekir. Biz kendi işimize bakalım. Biz ekonomik durumumuza göre özellikle genç ve yetenekli oyuncuları takımımıza katıyoruz. Mustafa Muhammed bugün attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu. Geçen hafta da atmıştı. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum. Yedlin de girdi, uzun zaman oynuyormuş gibi hareket ediyor. Yarın inşallah Fernandes de gelecek. Onyekuru zaten öyle. Kendi transferimizden memnunuz, başkasına da pek baktığımız yok."

Yeni transferlerin performanslarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Terim, "İnsan mutlu oluyor. Önce takımının kazanmasına mutlu oluyor. Oyuncularının performansına mutlu oluyor. Eğer yeni aldığınız oyuncular da sizi mahcup etmeyip, haklı çıkartıyorsa, bundan ayrı bir haz duyuyorsunuz. Bütün yeni transferlerimiz şu anda doğru diye düşünüyorum. Yüksek rakamlar olmadığı için daha da mutluyum. Yönetimimizle beraber direkt atışlar devam edecek. Çünkü müthiş çalışan bir oyuncu izleme ekibimiz var. İnşallah daha güzel sürprizlerimiz yakında olacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Avukatlarım gereğini yapacaktır"

Karşılaşmayı statta izleyen bazı kişilerin kendilerine küfür ettiğini aktaran Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Ancak daha takımımız çıkarken küfür yiyor. Arkasından hocalarımıza hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor, hakaret ediliyor. Seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Ben cezalıyken yanımdaki locayı yardımcılarıma vermediler. Burada bütün localar dolu ve herkes taşkınca küfür, hakaret ediyor. Emniyet de orada, valiliğin de haberi var. Bakanlık ve federasyona da yazıldı. Elimizden geldiği kadar hepsini tespit ettik, yarın sabah itibarıyla en azından şahsım adına avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircisiz oynama? Sesleriyle, görüntüleriyle hepsi bizde mevcut."