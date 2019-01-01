Fatih Terim derbi kadrosunu belirledi
Yorum()
AA
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'e Beşiktaş'a konuk olacağı derbiyle dönecek.
Zorlu mücadele öncesi teknik direktör Fatih Terim de maç kadrosunu belirliyor.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Terim, Club Brugge deplasmanında görev verdiği 11'e şans verecek.
Orta sahada takımla çalışmalara başlayan Lemina'yı Seri ve Nzonzi'nın yanına eklemek isteyen deneyimli antrenör, Belhanda'yı da sağ açıkta Mariano'nun önüne çekecek.
Terim böylece merkezde rakibine üstünlük sağlamayı hedefleyecek.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibine karşı oynadığı son karşılaşmayı evinde 2-0 galip tamamlamıştı.